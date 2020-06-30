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На Хмельнитчине местные жители восстали против украинской военной техники

Антон Малиновский
Антон Малиновский
Общество
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На Хмельнитчине жители заблокировали дорогу технике ВСУ

На Хмельнитчине жители заблокировали дорогу технике ВСУ. Facebook Саши Ядаменко

Во вторник, 30 июня, в Шепетовке Хмельницкой области местные жители перекрыли дорогу, чтобы военная техника не могла проехать по городу на полигон.

Об этом в Facebook написал пользователь Саша Ядаменко. Он рассказал, что в городе находится ГП "Шепетовский ремонтный завод", на котором ремонтируют военную технику. Оттуда она отправляется на фронт, однако сначала её нужно проверить на местном полигоне.

Раньше путь с завода на полигон лежал через территорию мясокомбината, но теперь владелица запретила им проезд. Из-за этого технику нужно гнать через улицы города, что не понравилось местным жителям. В итоге, они перекрыли дорогу легковым автомобилем.

"2014 вернулся, просто нет слов. В Шепетовке дорогу военной БМП перекрыли легковым автомобилем: ни один танк не пропускают. Жители улиц Промышленной и Гранитной заявляют, что ни одной военной машины больше по своим улицам не пустят. Люди заявляют, что военная техника создает им дискомфорт: вызывает нервное напряжение, а также портит дорожное покрытие", – написал Ядаменко.

На место перекрытия была вызвана полиция. Правоохранители заявили, что технику с завода все же можно перегонять по городским улицам. Но в публикации утверждается, что местные люди на это никак не отреагировали, а машину с дороги не забрали.

В Шепетовке жители заблокировали дорогу для военной техники

В Шепетовке жители заблокировали дорогу для военной техники Facebook Саши Ядаменко

В Шепетовке жители заблокировали дорогу для военной техники

В Шепетовке жители заблокировали дорогу для военной техники Facebook Саши Ядаменко

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ испытали мощнейшую ракету “Нептун”.

Украинавоенная техника
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