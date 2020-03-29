В Херсонской области заявили о первом смертельном случае с подозрением на коронавирус – скончался 45-летний житель Геническа.
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Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщает со ссылкой на главу Генической районной госадминистрации Андрея Онищенко портал "Новий Візит".
Данные о летальном исходе подтвердил в Facebook директор департамента здравоохранения ХОГА Виктор Короленко. "В нашей области первая смерть! Коронавирус!" – написал он. Однако уже утром 29 марта удалил пост и заменил его официальной информацией.
На Херсонщине умер мужчина с подозрением на коронавирус
"28 марта с признаками сердечной недостаточности в Геническую районную больницу поступил мужчина 1975 года рождения. Пациент был в тяжелом состоянии. К сожалению, спасти его не удалось. Быстрый тест на коронавирус дал положительный результат. Также отобраны материалы для лабораторного исследования на наличие коронавируса. Ждем подтверждения или опровержения диагноза", – написал он.
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В свою очередь глава райсовета Андрей Евстратов написал, что причина смерти не определена. Мужчина раньше обращался в больницу из-за проблем с сердцем. Повышенной температуры у него якобы не было.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве скончался от коронавируса член Совета директоров Конфедерации строителей Украины, бывший заместитель главы Киевской ОГА Олег Мищенко.
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