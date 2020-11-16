На Харьковщине люди перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления в домах. Фото

В понедельник, 16 ноября, в Купянске Харьковской области местные жители перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления в домах.

Фотографии с места инцидента и подробности отправили в чат OBOZREVATEL в Телеграм-канале. Отмечается, что практически без отопления оказался военный городок в селе Куриловка-1.

"Военный городок полностью без отопления. Вся социальная сфера, школы, детские садики, больницы – примерно 60% с отоплением, 40% без. В городе Купянск только 85% с отоплением, остальные без", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что сегодня на улице было зафиксировано -7-9 градусов мороза, а в домах была температура около +3+5 градусов, из-за чего люди спали в одежде.

Добавим, что ранее местные жители сообщали в соцсетях, что намерены перекрывать дорогу из-за отсутствия отопления в квартирах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине стоимость природного газа будет расти до декабря. Соответственно будет и повышаться тариф на отопление.