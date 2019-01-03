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На Драгобрате случилось новое жуткое ЧП с туристами: появились фото

8.9тЧитать материал на украинском

На горнолыжном курорте Драгобрат в украинских Карпатах произошло очередное ЧП с туристами. Двое людей упали с подъемника из-за его отвалившейся части.

Более того, администрация не предприняла никаких попыток для того, чтобы помочь пострадавшим отдыхающим и даже пыталась обвинить их в том, что случилось. Об инциденте рассказала туристка Анна Самородова на своей странице в Facebook.

"Я второй раз родилась. День был прекрасный, каталочка супер, и тут мы поехали "в елки". Садимся на кресельный подъемник "Вершина", опускаем ту железку, на которую ставят лыжи и борд, проезжаем метров 15-20, и тут эта железка вырывается с креплений и летит вниз. Вместе с нами. Точнее, мы падаем с подъемника вместе с ней. За секунду до этого Миша говорит "что-то внизу", я подумала, что зацепила снег лыжей, но носочки были подняты, это исключено. В общем, свалились мы вместе с этой железякой вниз. Люди рядом в шоке, мы не меньше", — вспоминает она падение.

Авария подъемника на Драгобрате

Авария подъемника на Драгобрате

Facebook Анны Самородовой

По словам девушки, после произошедшего никто не остановил подъемник. Более того, сотрудники объекта кричали ей и ее спутнику, чтобы они отползли в сторону и не мешали ехать другим людям. Несколько минут молодые люди пытались выбраться из ловушки сами, уклоняясь от непрерывно движущихся кресел с другими лыжниками.

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"Спустя время нам сообразили помочь. Подхожу к работникам, а они такие: "Да, раскрутилось. Ну ничего, бывает". Мы стояли вкопанные. Что значит "бывает"? А если бы это произошло в середине подъема, где высота около 15 метров? "Бывает"? Я даже боюсь об этом думать", — возмутилась Самородова.

Чтобы разобраться в ситуации, она решила обратиться с претензиями в кассу подъемника. Однако там на произошедшее уже жаловалась девушка-журналист, которая ехала следом за упавшими людьми. Лишь после того, как она подняла шум, администрация решила поговорить с пострадавшими.

"Что самое интересное, нам сказали: "Возможно, вы сильно на него надавили". Это как бы подъемник. А на ту подставку ставят борд и лыжи. Что значит сильно надавили? Еще были версии, что я зацепила лыжей снег, и мы упали, а самая прекрасная, что это мы его специально сломали. На вопрос: "Если бы это случилось в середине подъема?", нам сказали: "Да что вы придумываете, там такого бы не случилось". А где гарантии?" — пишет девушка.

Она с возмущением добавила, что для того, чтобы уладить конфликт, сотрудники подъемника предложили ей компенсацию в виде скипасов, что повергло ее в еще больший шок. Ведь никто так и не дал ей гарантии, что в следующий раз люди вновь не упадут с горе-подъемника.

Авария подъемника на Драгобрате

Авария подъемника на Драгобрате

Facebook Анны Самородовой

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 23 декабря на Драгобрате туристку из Киева переехал ратрак (транспортное средство на гусеничном ходу для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс). Водитель сдавал назад и не заметил девушку. Она получила тяжелейшие травмы и была доставлена в реанимацию.

  • Водитель ратрака заявил, что пострадавшая якобы сама виновата в случившемся, поскольку вопреки всем правилам безопасности ехала на сноуборде не по трассе, а по дороге и сама влетела в транспортное средство.

Место
Украина
Тег
Карпаты
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Andreev Andrey
Andreev Andrey
Европейский сервис одним словом.
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Разгильдяйство должно быть наказано. Ответственные за технику безопасности должны сесть на нары!
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