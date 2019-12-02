"Киборг в штатском": на Донбассе заживо сгорела легендарная баба Маша. Чем она запомнилась

В понедельник, 2 декабря, стало известно о трагической гибели 79-летней жительницы поселка Опытное на Донбассе 79-летней Марии Горпинич, ставшей легендой из-за своей патриотической позиции.

"Киборг в штатском", как прозвали старушку, сгорела заживо в своем доме. Об этом сообщает фонд "Повернись живим" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По предварительным данным, пожар в доме женщины случился из-за возгорания от керосиновой лампы или свечи. Спасатели не смогли вовремя добраться на место ЧП из-за отсутствия нормальной дороги.

На Донбассе погибла баба Маша Радио Свобода

На Донбассе погибла баба Маша Радио Свобода

На Донбассе погибла баба Маша Радио Свобода

Женщина была одной 38 жителей, которые отказались покидать свои дома. В 2014 году она потеряла мужа, а в 2015 на ее руках умер раненый террористами сын, которого похоронили в воронке от снаряда врага рядом с домом.

Горпинич или просто "баба Маша" стала легендой среди журналистов. Она жила без электричества и под угрозой постоянных обстрелов российских оккупантов, однако до последнего оставалась на передовой и помогала волонтерам.

В сети оставили множество комментариев со словами скорби и благодарности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона утром 19 ноября скончался командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Евгений Коростелев.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!