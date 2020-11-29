На Донбассе пропали без вести десятки воинов ВСУ: выяснилось, на что могут рассчитывать семьи

По данным ВСУ, военнослужащих, пропавших без вести, на сегодня 69 человек, а члены их семей получают денежное обеспечение военнослужащих.

Об этом в интервью "Укринформ" рассказала Наталья Зарецкая, руководитель офиса Уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий.

"Что касается цифр – военнослужащих, пропавших без вести, по данным ВСУ, сегодня 69. Это, учитывая случаи, когда идентификация останков состоялась, но родственники не признают этого факта. Такая проблема есть, но каждый случай такого несогласия – это своя уникальная история .

Количество может колебаться в обе стороны. Если есть новые данные о пропавших – перечень пополняется, когда произошла идентификация и члены семей признали результаты экспертизы - процедура завершена и список сокращается. Общий учет пропавших без вести (военных и гражданских) ведет СБУ. Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС имеет сводную информацию, наиболее полную ", – сказала Наталья Зарецкая.

Она отметила, что члены семей пропавших без вести военнослужащих получают денежное обеспечение военнослужащих.

"Члены семей пропавших без вести военнослужащих получают денежное обеспечение военнослужащих. А это и зарплата, и начисления за пребывание в зоне боевых действий. У военного, выходит, не закрытое боевое распоряжение и идут соответствующие начисления. Не хочу, чтобы это было воспринято как-то неверно, но от факта исчезновения человека ничего не меняется, денежное обеспечение продолжает поступать. О признании и непризнании (родственниками пропавших без вести смерти своих родных.-Ред) ... предлагаю не делать обобщений. В каждом конкретном кейсе - своя история. В каждом конкретном случае, мы анализировали (сейчас говорю как психолог) – мы четко видели непонимание, недоразумения между людьми. У военных на руках пакет документов, свидетельствующих, что человек идентифицирован среди погибших, а члены семьи не готовы признавать этот факт. Так ситуация выглядит снаружи ", – пояснила Зарецкая.

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