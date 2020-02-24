На Донбассе на КПВВ умер человек: первые подробности

На КПВВ "Марьинка" в Донецкой области утром 24 февраля умер мужчина, который ехал из временно оккупированной Макеевки в Днепр.

Об этом сообщили на странице в Facebook благотворительного фонда "Право на защиту". Сообщается, что еще в машине, которая везла супругов с "нулевого" блокпоста, 80-летнему пенсионеру стало плохо. На паспортном контроле он потерял сознание.

"Врачи (PUI) Première Urgence Internationale сразу начали оказывать ему первую помощь. Вместе с врачами скорой помощи из Марьинки они 25 минут осуществляли сердечно-легочную реанимацию. Однако спасти мужчину не удалось", – сказано в сообщении.

censor.net.ua

В 10:42 медицинские работники вынуждены были констатировать смерть пенсионера.

Как сообщал OBOZREVATEL, враждебный снайпер обстрелял контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка", в результате чего был ранен украинский пограничник. Командующий Объединенных сил Сергей Наев ввел режим "красный".

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