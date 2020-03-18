В Донецкой области первый случай заболевания коронавирусом был подтвержден у 52-летнего жителя Мариуполя.

Как сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook, инфицированный недавно вернулся из Египта, который крайне популярен среди украинских туристов.

"Медики оказывают ему помощь, всем необходимым больницы обеспечены. Лица, состоявшие с ним в контактные, обнаружены и находятся под наблюдением", – сообщил Кириленко.

Он попросил жителей Мариуполя и Донецкой области сохранять спокойствие и заботиться о гигиене, в том числе и информационной. Кириленко пообещал рассказать другие подробности на брифинге в четверг, 19 марта.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Украине выросло до 16 человек состоянием на вечер 18 марта.

Как писал OBOZREVATEL, вечером 18 марта президент Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением, в котором рассказал о ситуации с карантином и коронавирусом в Украине, озвучив важные советы о том, как уберечь себя от инфекции.

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