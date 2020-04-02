На Буковине за день коронавирус нашли у 39 человек, 1 умер

В Черновицкой области за сутки 31 марта-1 апреля зафиксировали 39 новых случаев заражения коронавирусом, 10 из них – медики.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Официально подтверждено еще 39 случаев коронавируса. Таким образом общее количество установленных инфицированных людей на территории Черновицкой области достигла цифры в 143 человек", – рассказал он.

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По данным Осачука, 10 из новых больных – врачи, при этом 4 из них – заразились на рабочем месте. Стало известно и о летальном случае – жертва была Ломачинцы Сокирянского района.

Также глава ОГА сообщил об успехах – 1 апреля в селе Коленковцы Хотынского района выздоровел еще один пациент. "Наши медики вылечили от COVID-19 уже 8 человек", – сказал Осачук.

Он заверил, что областная лаборатория круглосуточно проводит тесты на выявление COVID-19.

География новых случаев коронавируса на Буковине выглядит так:

Привороки Глыбокского района – 5

Брусница Кицманського района – 5

Черновцы – 5

Глыбокая – 4

Камянка Глыбокского района – 2

Луковица Глыбокского района – 2

Чагор Глыбокского района – 2

Нижние Станивцы Кицманського району – 2

Заставная – 2

Юрковцы Заставновського района – 2

Коленковцы Хотынського района – 2

Великий Кучуров Сторожинецкого района – 2

Молодия Глыбокского района – 1

Новый Вовчинец Глыбокского района – 1

Тисовец Сторожинецького района – 1

Сторожинець – 1

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее женщина, которая заразила коронавирусом три села на Буковине, попросила прощения в сети.

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