На блокпосте у села Козацкое под Конотопом (Сумская область), в котором произошла вспышка коронавируса, сняли на видео сотрудника охраны, который работал в состоянии алкогольного опьянения.

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Кроме того, на месте не было термометров для проверки температуры. Местных пропускали, всего лишь спросив их о самочувствии, сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

При этом в селе зафиксировано 13 случаев COVID-19 и две смерти.

На блокпосте в Козацком Сумской области не было градусников, а охранник был пьяным Коллаж

Скандальное видео выложил в сеть местный активист. На ролике у шлагбаума человек в униформе без маски, который называет себя пожарным.

По мнению автора видео, охранник – нетрезвый. В вагончике на блокпосте заметили блюда и недопитые спиртные напитки.

После публикации кадров председатель Бочечковской территориальной общины Витлана Граченко сообщила, что термометры привезли, а работник пожарной части получил выговор.

"Мы местную пожарную охрану привлекаем к дежурству. Ну, мы ему выписали выговор и была проведена соответствующая беседа. Уже вчера в обед у нас были термометры", – сказала глава ОТГ.

Как писал OBOZREVATEL, в городе Почаев на Тернопольщине поместили на обсервацию 27 медиков из одной больницы, контактировавших с четырьмя медсестрами, у которых подтвердили COVID-19. Медучреждение, где произошла вспышка заболевания, временно закрыли, там находятся только сотрудники.

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