На берегу тысячи трупов: с Азовским морем случилось новое ЧП. Видео

Тысячи медуз вынесло на побережье Азовского моря в селе Мысовое Ленинского района оккупированного Россией Крыма.

Оказавшись на берегу, медузы начинают умирать, но все еще могут жалить людей, если к ним притронуться. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Как стало известно, выброшенные из Азовского моря медузы принадлежат к виду Aurelia aurita или ушастая аурелия. Они являются достаточно крупными.

В Институте биологии южных морей причиной нашествия медуз назвали раннюю весну и повышение уровня солености Азовского моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Таганрогском заливе (Россия) Азовское море катастрофически обмелело и практически превратилось в пустыню.

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