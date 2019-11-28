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29 ноября • обновлено в 12:35
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На берегу тысячи трупов: с Азовским морем случилось новое ЧП. Видео

48.9т
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Тысячи медуз вынесло на побережье Азовского моря в селе Мысовое Ленинского района оккупированного Россией Крыма.

Оказавшись на берегу, медузы начинают умирать, но все еще могут жалить людей, если к ним притронуться. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Как стало известно, выброшенные из Азовского моря медузы принадлежат к виду Aurelia aurita или ушастая аурелия. Они являются достаточно крупными.

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На берегу тысячи трупов: с Азовским морем случилось новое ЧП. Видео

В Институте биологии южных морей причиной нашествия медуз назвали раннюю весну и повышение уровня солености Азовского моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Таганрогском заливе (Россия) Азовское море катастрофически обмелело и практически превратилось в пустыню.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина
Тег
Азовское море
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Ронович Рон
Ронович Рон
Да ладно, в прошлый раз вы орали, что Мост виноват, теперь в этот бред даже главный редактор не поверил)
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
автор заголовка е....ый?
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Я худею, дорогая редакция!
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