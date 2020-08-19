На 102 году жизни умер президент НАНУ Патон

На 102 году жизни скончался известный украинский ученый Борис Патон.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на комментарий аппарата СНБО. Изданию сообщили, что формируется государственная комиссия по похоронам, которая будет решать основные вопросы.

У ученого фактически нет родственников.

Во главе НАН Украины (НАНУ) академик Борис Патон находится с 1962 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале выразил соболезнования в связи со смертью ученого.

"Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда.

Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности.

И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец.

Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем.

Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени.

Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича.

Вечная память!" – написал президент.

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