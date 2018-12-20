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''Мы все боимся'': на росТВ сторонница ''русского мира'' пожаловалась на ''нацистов'' Львова

4.6тЧитать материал на украинском

Руководитель Ассоциации культуры и образования "Русский дом" в Киеве Татьяна Швецова засветилась в эфире пропагандистской программы "60 минут", которая выходит на российском федеральном канале.

Украинка рассказала "о тяготах и лишениях" жизни во Львове. По ее словам, там "очень трудно жить" из-за запрета всего русского и "разгула нацизма".

"Нам сейчас трудно жить. Областной совет принял закон, чтобы никакого русского продукта ни звучало во Львове. Затем нам начали говорить, что это касается артистов из Москвы, но в помещениях нам отказывают ", — пожаловалась она пропагандистам.

60 минут

60 минут

Татьяна Швецова

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Рассказала также, что "Руский дом" во Львове отдали под музей войны.

"Забрали бессовестно со всем имуществом. Практически это бандитский захват. Сейчас там музей войны. Там выставили оружие и форму. Запрет (российского продукта ) многих напугала, но мы с большим трудом снимаем помещение. Конечно мы все боимся. В этом не было бы... ни нацистов, ни ничего, если бы власть не поставила своей целью изменить Украины — прочь от Москвы. Если бы они этого не сделали... на кого они еще будут сопротивляться?", — пожаловалась она.

''Мы все боимся'': на росТВ сторонница ''русского мира'' пожаловалась на ''нацистов'' Львова

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Также она заявила, что "русские" во Львове ждут очередных провокаций.

"Страшные вещи рассказывает она", — подытожила путинская пропагандистка Ольга Скабеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандист Кремля бросил стаканом в польского гостя Соловьева.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Тег
Новости России
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Евграфович Павел
Евграфович Павел
Фигня... Скоро биомусор под псевданимом укроп и бандеровец будет локализован... Будет зона отчуждения для них))))
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Лазарева Ирина
Лазарева Ирина
Поселить у Скабеевой дома.
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Ирид Вік
Ирид Вік
На гілляку курву стару
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Ирид Вік, выходит зря тётя переживает
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