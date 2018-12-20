''Мы все боимся'': на росТВ сторонница ''русского мира'' пожаловалась на ''нацистов'' Львова

Руководитель Ассоциации культуры и образования "Русский дом" в Киеве Татьяна Швецова засветилась в эфире пропагандистской программы "60 минут", которая выходит на российском федеральном канале.

Украинка рассказала "о тяготах и лишениях" жизни во Львове. По ее словам, там "очень трудно жить" из-за запрета всего русского и "разгула нацизма".

"Нам сейчас трудно жить. Областной совет принял закон, чтобы никакого русского продукта ни звучало во Львове. Затем нам начали говорить, что это касается артистов из Москвы, но в помещениях нам отказывают ", — пожаловалась она пропагандистам.

60 минут Татьяна Швецова

Рассказала также, что "Руский дом" во Львове отдали под музей войны.

"Забрали бессовестно со всем имуществом. Практически это бандитский захват. Сейчас там музей войны. Там выставили оружие и форму. Запрет (российского продукта ) многих напугала, но мы с большим трудом снимаем помещение. Конечно мы все боимся. В этом не было бы... ни нацистов, ни ничего, если бы власть не поставила своей целью изменить Украины — прочь от Москвы. Если бы они этого не сделали... на кого они еще будут сопротивляться?", — пожаловалась она.

Также она заявила, что "русские" во Львове ждут очередных провокаций.

"Страшные вещи рассказывает она", — подытожила путинская пропагандистка Ольга Скабеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандист Кремля бросил стаканом в польского гостя Соловьева.

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