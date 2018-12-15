''Мы обрезаем узы!'' Порошенко выступил с мощной речью на Объединительном Соборе

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам с мощной речью во время Объединительного Собора в Киеве 15 декабря.

Он отметил, что Украина окончательно обрывает все связи, которые на протяжении многих веков связывали ее с Российской империей (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви. В ноябре этого года Священный синод Вселенского патриархата одобрил текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви и принял решение о созыве Объединительного Православного Собора", — напомнил глава государства участникам Объединительного Собора и всем украинцам.

Президент также подчеркнул, что считает предоставление автокефалии Украинской православной церкви вопросом национальной безопасности.

Петро Порошенко Скриншот видео

"Это — вопрос нашей украинской государственности. Мы приобретаем, наконец, духовную независимость, которую можно сравнить с обретением независимости политической. Мы обрезаем узы, привязывающие нас к империи", — ярко высказался Порошенко.

Помимо всего президент Украины призвал всех участников Объединительного Собора договориться о выборе предстоятеля, а также утвердить устав новой церкви.

"Обращаюсь непосредственно к участникам собора, к иерархам церквей. Колоссальная ответственность в это время лежит на вас. Государство сделало все, что могло. Теперь от вас и только от вас зависит будущее Украины, наша свобода, наша государственная и духовная независимость. Вам предстоит принять устав и выбрать предстоятеля, а Томос уже ждет его на Фанаре. Так что все зависит от вашей способности договориться, услышать друг друга, услышать ради Украины", — сказал Порошенко.

"Поэтому ради Господа и Украины примите наиболее разумные и взвешенные решения. Верю, что вы — правильные люди, в правильное время, в правильном месте. Желаю Объединительному Собору успешной работы", — добавил президент.

Софийский собор в Киеве, где проходит Объединительный Собор nspu.kiev.uа

Объединительный Собор в Киеве InfoResist

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября Вселенский Патриархат утвердил текст Томоса и проект устава независимой украинской церкви. Также в Константинополе объявили, что украинская автокефальная церковь будет называться "Православная церковь в Украине".

5 декабря появилась информация о том, что Филарет отказался возглавить объединенную УПЦ, однако в Киевском патриархате резко прокомментировали данную новость, посоветовав дождаться Собора. Также стало известно, что Томос может быть вручен Украине 6 января.