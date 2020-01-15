Мужчина забыл надеть трусы на пробежку и пережил жуткое происшествие со своим пенисом.

Он под ником TrueHalfCrack написал соответствующую историю на Reddit.

По его словам, 11 января он вышел на пробежку, обнаружил, что не надел нижнее белье, но решил все же побегать, посчитав, что спортивные штаны спасут его от холода во время бега, да и на улице было всего -2 градуса по Цельсию.

"Приблизительно на полпути мне захотелось пописать, но через 5-6 минут это желание прошло. И я подумал, что мое тело просто сказало: "позаботься об этом, когда вернешься домой"", - рассказывает далее TrueHalfCrack.

А еще примерно через 10 минут он понял, что больше не чувствует кончик своего члена.

"Я испугался. Повернулся к обочине дороги, снял перчатку и засунул руки туда, чтобы пощупать. Там было холодно, как лед, и я ничего не чувствовал", - описывает пережитое мужчина.

Он понял, что его пенис, болтаясь во время пробежки между ногами и спортивными штанами, заледенел.

"Я побежал к дому так быстро, как только мог. И все время представлял, как врач мне произнесет такие слова, как "обморожение", "ампутация" и "шокирующе маленький". И у меня не останется выбора, кроме как стать евнухом", - пишет TrueHalfCrack.

Вернувшись домой, он разделся и пошел в ванную, чтобы принять теплый душ.

И там испытал дикую боль.

"Наверное, я должен был найти правильный способ разморозить пенис, но мой разум был в другом месте. Я не могу правильно описать сильную боль, которая последовала, когда мой член оттаял, но я думал, что потеряю сознание. Потребовался примерно час, худшая часть из которого была первые 5 или около того минут, чтобы вернуть "нормальное" ощущение", - рассказывает пользователь Reddit.

Сейчас, по его словам, у него "все работает должным образом".

"Мораль этой истории – надевайте трусы! Они могут просто сохранить ваш пенис (если он у вас есть)", - заключает TrueHalfCrack.

Эта история, озаглавленная "Сегодня я облажался, чуть не отморозив свой пенис", вызвала большой резонанс на Reddit, набрав около 30 тыс. баллов и собрав более 1,2 тыс. комментариев.

Причем один из топовых комментариев такой: "Все оказалось намного лучше, чем ожидалось. Я переживал, что вы пролили жидкий азот на промежность или что-то в этом роде".

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