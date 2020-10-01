Мужчина скончался из-за домашнего растения

В США садовод погиб от смертельной инфекции, которой заразился из-за своего растения в горшке.

Во время ухода за ним 82-летний мужчина инфицировался свободноживущими амебами, которые обитают в почве, сообщает Daily Star.

Попавшие в головной мозг микроорганизмы привели к его разжижению. В течение двух недель мужчина испытывал слабость, затем его госпитализировали. Врачи провели сканирование мозга и установили, что у пациента отказала правая часть тела и начались умственные нарушения. Позже мужчина скончался.

Случай описали в научном журнале New England Journal of Medicine. В анамнезе пациента была B-клеточная лимфома – разновидность рака крови, но более десяти лет заболевание находилось в ремиссии.

Свободноживущая амеба смертельно опасна для человека. Она вызывает редкие, но тяжелые заболевания. Большинство случаев не диагностируются до тех пор, пока не проводится вскрытие. Симптомы заражения включают в себя головные боли, нарушения психики, жар, головокружение и тошноту, иногда психоз.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Калифорнии от лейкемии скончался Тимоти Рэй Браун – первый в мире пациент с ВИЧ, которому удалось достичь ремиссии после пересадки костного мозга.