Московский патриархат – "периферия" украинского православия - Зинченко

Со времен князя Владимира в Украине существовала огромная православная община, которая в силу исторических обстоятельств "оказалась в зависимости от своей периферийной единицы" - Московского патриархата.

Сегодня Украина как никогда близка к восстановлению исторической справедливости, - сказал "Обозревателю" заместитель директора научно-исследовательского института украиноведения Министерства образования и науки Украины, историк церкви Арсен Зинченко.

"Огромная религиозная социокультурная община украинской православной церкви существует со времен князя Владимира, со времен просветителей Кирилла и Мефодия", - напомнил он.

"В силу исторических обстоятельств эта церковь оказалась в зависимости от своей периферийной единицы, которая называется Московским патриархатом. В силу политических обстоятельств и имперских амбиций московской православной церкви украинская православная церковь оказалась под ее властью", - продолжил Зинченко.

Он убежден в том, что предоставление автокефалии православной церкви в Украине сегодня – не только церковный, но и политический вопрос. Церковный, поскольку речь идет "об административном устройстве самой вселенской православной церкви", а также о "признании права народа на создание собственной церковной общины".

Политический – по той причине, что "московская церковь всегда выступала имперской церковью", - подчеркнул историк.

Как писал "Обозреватель", ранее Арсен Зинченко назвал две причины, почему решение вопроса о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине происходит в обстоятельствах, выгодных для страны.