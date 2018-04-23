Главная
УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Московский патриархат – "периферия" украинского православия - Зинченко

556Читать новость на украинском

Со времен князя Владимира в Украине существовала огромная православная община, которая в силу исторических обстоятельств "оказалась в зависимости от своей периферийной единицы" - Московского патриархата.

Сегодня Украина как никогда близка к восстановлению исторической справедливости, - сказал "Обозревателю" заместитель директора научно-исследовательского института украиноведения Министерства образования и науки Украины, историк церкви Арсен Зинченко.

"Огромная религиозная социокультурная община украинской православной церкви существует со времен князя Владимира, со времен просветителей Кирилла и Мефодия", - напомнил он.

Новости
"РПЦ - наш филиал": в ФСБ сделали громкое признание

"В силу исторических обстоятельств эта церковь оказалась в зависимости от своей периферийной единицы, которая называется Московским патриархатом. В силу политических обстоятельств и имперских амбиций московской православной церкви украинская православная церковь оказалась под ее властью", - продолжил Зинченко.

Он убежден в том, что предоставление автокефалии православной церкви в Украине сегодня – не только церковный, но и политический вопрос. Церковный, поскольку речь идет "об административном устройстве самой вселенской православной церкви", а также о "признании права народа на создание собственной церковной общины".

Политический – по той причине, что "московская церковь всегда выступала имперской церковью", - подчеркнул историк.

Новости
В РПЦ предложили аннексировать Украину: их заподозрили в безумии

Как писал "Обозреватель", ранее Арсен Зинченко назвал две причины, почему решение вопроса о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине происходит в обстоятельствах, выгодных для страны.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликт
Персона
Арсен Зинченко
Место
Украина
Объекты
История УкраиныИсторияРПЦУПЦ МП
Поделиться в Facebook

Наши блоги