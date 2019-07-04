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"Можно вытирать лапти": Соколова разнесла ПАСЕ за возврат России

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Украинская журналистка Янина Соколова жестко прошлась по Парламентской ассамблее Совета Европы за решение вернуть российскую делегацию.

Она напомнила евродепутатам о преступлениях, совершенных страной-агрессором не только против Украины, но и против их стран. Сильную критику телеведущая озвучила в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"Теперь, друзья, мы живем в новой Европе. Европе, о которою можно вытирать лапти, несмотря на то, что Россия продолжает вращать на Кремле решения ПАСЕ, за что и были введены санкции. Совет Европы вытер европейскими ценностями оплеванное лицо и сам запретил себе накладывать санкции на любую национальную делегацию, какие бы нарушения она не допустила. Хоть убей оппозиционера на мосту, хоть сбей самолет с гражданами, которые выбирали этот Совет Европы. По х*ю. Лишь бы взносы платили", – эмоционально высказалась Соколова.

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Журналистка добавила, что украинской делегации не стоило спешить с приостановкой своего членства в ПАСЕ. Она предложила подумать над тем, как можно отомстить организации, которая пошла на примирение с оккупантами.

"Восстановить ядерный статус? Тогда мы станем вторым Ираном, и мне придется носить трусики на лице. Снять саркофаг с ЧАЭС? Рискованно. Зачем нам второй сезон "Чернобыля"? Сиквелы обычно хуже оригиналов. У меня есть идеальное решение – на каждую сессию отправлять 12 детей, пострадавших от агрессии России на Донбассе. Пусть они Европу посмотрят и в глаза этим пид*расам", – жестко подытожила Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Соколова в шутку предложила отомстить ПАСЕ за циничное возвращение россиян, отправив туда 12 украинцев с фамилией Бандера, которые умеют играть на трембите.

Напомним, представители Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии подписали заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения РФ в ПАРЕ. Позже к демаршу присоединилась Швеция.

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Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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Комментарии
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
А отправить в ПАСЕ фотографии сотни детей Донбасса, которых убили "воины света", она не хочет?
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Янка разве что трипак разнести может
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Янину в ПАСЕ, пусть посмотрит в глаза этим уважаемым ею людям )))
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Федоров Кирил, с таким рабочим ротиком и острым языком, ей место под столом)))
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