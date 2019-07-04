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"Чтобы е**улись!" В Украине придумали, как отомстить русским в ПАСЕ

3.5тЧитать материал на украинском

Украинцам, чтобы отомстить за циничное возвращение россиян в ПАСЕ, необходимо отправить туда нардепов с фамилией Бандера.

Такое шуточное предложение выдвинула в своей авторской программе "Вечер с Яниной Соколовой" украинская журналистка.

"У Украины 12 мест в ПАСЕ. Предлагаю на следующую сессию отправить туда 12 депутатов с фамилиями Бандера, которые умеют играть на трембитах. Чтобы русские там еб**лись!" - сказала Соколова.

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Янина Соколова

Янина Соколова

Как сообщал OBOZREVATEL, представители Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии подписали заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения РФ. Позже к демаршу присоединилась Швеция.

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Персоны
Янина СоколоваСтепан Бандера
Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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Федотов Владимир
Федотов Владимир
Русские тогда не еба... ся, а прослезятся. Вот до чего маразм доходит бл.. Кугуты Хазарские.
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Федотов Владимир
Федотов Владимир
Лучше 12 порошенков, получится не пасе, а стойло хазарское.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
свЯнина соколова это квинтэссенция современной украинской "журналистики". Помнится, как она предложила Путину выйти на Красную Площадь и причинным местом себя по лбу бить. Знаменито. Представляю, что в кулуарах ПАСЕ говорят об Украине, зная европейский менталитет. А ведь депутаты считаются лучшими представителями народа. Как же стремно быть украинцем...
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