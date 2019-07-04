"Чтобы е**улись!" В Украине придумали, как отомстить русским в ПАСЕ

Украинцам, чтобы отомстить за циничное возвращение россиян в ПАСЕ, необходимо отправить туда нардепов с фамилией Бандера.
Такое шуточное предложение выдвинула в своей авторской программе "Вечер с Яниной Соколовой" украинская журналистка.
"У Украины 12 мест в ПАСЕ. Предлагаю на следующую сессию отправить туда 12 депутатов с фамилиями Бандера, которые умеют играть на трембитах. Чтобы русские там еб**лись!" - сказала Соколова.
Янина Соколова
Трусики на лице, пизд*ж #Путин'а (с пруфом), #KyivPride и #русскиймарш в Киеве. И кое-что про Шария. Это ещё не всё,что вошло в этот #Вечер_с_Яниной_Соколовой 🤣— Яніна Соколова (@IaninaSokolova) 4 июля 2019 г.
Тут: https://t.co/4ezwC1jMks@popovrtr @OSkabeeva, я знаю, что вы смотрите. Не забудьте отправить ссылку Пескову ;) pic.twitter.com/3P37qIw6Co
Как сообщал OBOZREVATEL, представители Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии подписали заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения РФ. Позже к демаршу присоединилась Швеция.
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