"Чтобы е**улись!" В Украине придумали, как отомстить русским в ПАСЕ

Украинцам, чтобы отомстить за циничное возвращение россиян в ПАСЕ, необходимо отправить туда нардепов с фамилией Бандера.

Такое шуточное предложение выдвинула в своей авторской программе "Вечер с Яниной Соколовой" украинская журналистка.

"У Украины 12 мест в ПАСЕ. Предлагаю на следующую сессию отправить туда 12 депутатов с фамилиями Бандера, которые умеют играть на трембитах. Чтобы русские там еб**лись!" - сказала Соколова.

Янина Соколова

Как сообщал OBOZREVATEL, представители Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии подписали заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения РФ. Позже к демаршу присоединилась Швеция.

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