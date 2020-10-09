Можно ли заразиться COVID-19 через упаковки товаров: объяснение эпидемиолога

Заразиться коронавирусом через упаковки товаров в магазинах очень сложно, для этого должны совпасть несколько факторов.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказала украинский эпидемиолог Екатерина Сояк. По ее мнению, это не самый основной путь передачи COVID-19.

"Через упаковки товаров в магазине можно заразиться, если больной потер себе рукой нос, потом той же рукой положил упаковку на полку и тут же ее взял здоровый человек. Без контакта с живым вирус на поверхностях не активен. РНК, которую он оставляет, не способна заражать", – заверила врач.

По ее словам, коронавирус засыхает, если у него нет живой среды для обитания, как слизистая в организме человека. Без этого размножаться он не может.

"Исследования показывают, что та концентрация вируса, которая живет на поверхностях, не способна кого-то заразить. Во-первых, ее мало, а во-вторых, без контакта с живым, он засыхает. Так что если заболевший человек ушел, то источник инфекции ушел вместе с ним. Заразиться можно только при контакте, воздушно-капельным путем", – подытожила Сояк.

Напомним, что по данным Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 может сохранять жизнеспособность до 72 часов в пластмассе и нержавеющей стали, меньше четырех – на меди и менее 24 часов – на картоне. Его легко обезвредить даже с использованием обычных бытовых дезинфицирующих средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи уверяют: заразиться коронавирусом в нынешней ситуации, когда он быстро распространяется не только в Украине, но и в мире, можно практически везде, если не соблюдать нормы самозащиты. Это социальная дистанция на полтора-два метра и ношение маски, которая на 70% защищает от инфицирования.