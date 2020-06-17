Можно ли в Украине увидеть солнечное затмение 21 июня: где и когда смотреть

Можно ли в Украине увидеть солнечное затмение 21 июня

В субботу, 21 июня, в 9:40 по Киеву состоится кольцевое солнечное затмение. В Украине можно будет увидеть только часть этого затмения – так называемую солнечную полутень.

Лучше всего явление будет наблюдаться в северной Индии, где Луна закроет собой 99.4% Солнца.

Однако данное астрономическое событие можно будет увидеть онлайн. К примеру, Национальная астрономическая обсерватория Японии будет транслировать затмение в своем YouTube (видео размещено в конце страницы).

Полная фаза затмения займет примерно 38 секунд, – в этот момент Земля, Луна и Солнце выстроятся в один ряд, и спутник нашей планеты затмит большую часть дневного светила. Поэтому видны будут лишь края Солнца, напоминающие "огненное кольцо".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, для кого и чем опасно затмение 21 июня.