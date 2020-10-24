Можно ли фотографировать бюллетень на местных выборах: ЦИК дала ответ
В ЦИК предостерегли от нарушения закона
На выборах нельзя фотографировать бюллетень
Также запрещена видеофиксация
Фотографировать избирательный бюллетень на местных выборах-2020 в Украине, которые состоятся 25 октября, запрещено законом.
Также запрещается делать видеофиксацию. Об этом украинцев предупредила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Это является нарушением тайны голосования.
На избирательном участке также нельзя:
Выносить бюллетень за пределы помещения для голосования и передавать его другим лицам
Приносить символику политических партий или кандидатов
Кроме того, нельзя рисовать на избирательном бюллетене, поскольку его признают недействительным.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Центризбирком опубликовал видеоинструкцию о том, как заполнять бюллетень на местных выборах
Также в ЦИК предупредили, с каким паспортом не получится проголосовать на выборах
Если вы случайно испортили бюллетень во время голосования на местных выборах-2020 в Украине, вы сможете обменять его на новый