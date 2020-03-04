Моют с мылом фрукты и проветривают одежду. Как в Китае защищаются от коронавируса

Жители Китая разработали целую систему защиты от коронавируса COVID-19 в быту.

Они моют с мылом овощи, фрукты и даже пакеты с молоком, а в лифтах используют салфетки, чтобы нажать на кнопку.

Китайцы делятся советами в соцсетях и на форумах. Например, в целях безопасности, вернувшись с улицы домой, руки теперь моют дважды – сразу после возвращения и после того, как сняли верхнюю одежду.

В Китае тщательно следят за гигиеной, чтобы не подхватить опасный вирус

В Китае советуют верхнюю одежду сразу вывешивать на балкон для проветривания. А обувь обрабатывать 75% спиртом и ставить на специально обработанный раствором хлора коврик. Некоторые даже брызгают спиртом на одежду.

Большое внимание уделяют коже. Известно, что вирус не проникает через кожу. Однако если человек поранился, например, после бритья или маникюра, то раны нужно тщательно заклеить медицинским клеем.

Когда жители Китая идут в магазин, то они обязательно надевают перчатки, чтобы не притрагиваться голыми руками к продуктам. Вернувшись домой, многие обрабатывают овощи и фрукты мыльным раствором, а кожуру стараются срезать. Также мыльным раствором или спиртом обрабатывают коробки с молоком, пакеты, в которых находится хлеб.

Китайцы на улицы выходят в масках, а в магазине надевают перчатки

В подъездах домов проводят дезинфекцию, тщательно моют поручни и лифтовые кабины. В лифт китайцы берут с собой салфетки, чтобы с их помощью нажимать на кнопки.

Что касается посылок, то теперь жители Поднебесной стараются получать их через боксы. Обертку обязательно сразу снимают, не занося в дом. А содержимое также обрабатывают спиртом.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах. Об этом заявил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине.

Зараженный мужчина приехал в Украину на машине из Румынии. Перед этим он посещал Италию.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что, несмотря на выявление первого случая коронавируса в Украине, ситуация является полностью контролируемой.

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