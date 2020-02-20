"Для них мы все – враги!" Мосейчук и Кошкина сцепились в прямом эфире из-за "липовой сотни" Лукаш

Журналистка Соня Кошкина и телеведущая Наталья Мосейчук "сцепились" в прямом эфире из-за экс-министра юстиции времен президентства Виктора Януковича Елены Лукаш.

Это произошло 20 февраля в эфире ток-шоу "Право на владу". Мосейчук процитировала пост Лукаш в соцсети о Майдане, который она хотела обговорить и развенчать.

В нем шла речь о "липовой сотне" и якобы вине нынешней власти за провал расследований по Майдану.

Мосейчук и Кошкина сцепились в прямом эфире Коллаж

Мосейчук цитирует пост Лукаш Скрин видео

"Наташ, зачем это цитировать? Зачем вообще на экран выводить?" – спросила Кошкина, когда ведущая зачитала скандальный пост.

"Соня, потому что они граждане Украины? Они с украинскими паспортами? У них есть своя правда? Они могут рассказать людям, что над ними летает коронавирус, условно? Они могут вывести людей на улицы? Они могут совершить реванш?" – ответила Мосейчук.

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"Для них это был "государственный переворот", для них мы все – враги", – продолжила Кошкина.

Мосейчук пояснила, что знать "другую сторону" важно. "Давайте мы закроем глаза и сделаем вид, что их нет, а они будут!" – возразила журналистке она.

"Зачем их популяризировать?" – спросила Кошкина.

"Потому что каждый год эти люди, или другие люди, будут выкидывать что-то в информационное поле... И нам нужно каждый год не лениться повторять правду", – сказала Мосейчук.

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, 20 февраля в Киеве прошли памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Небесной Сотни. Шесть лет назад, во время Революции Достоинства, произошел массовый расстрел протестующих силовиками.

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