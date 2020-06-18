Мощный ливень на Винниччине затопил село. Фото

В селе Клембовка ливень залил дома и размыл дорогу

17 июня мощный ливень обрушился на Винницкую область. Больше всех пострадало село Клембовка.

По сообщению пресс-службы Главного управления областной ГСЧС, подтопленными оказались 5 домов, 8 приусадебных участков, 5 колодцев и 300 метров улицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

К утру 18 июня спасатели с помощью мотопомпы откачали 520 м куб. воды из домов и подворий. Ликвидировать последствий ненастья спасателям помогли местные жители.

В сообщении отмечено, что транспортное сообщение не нарушено.

Представители органов власти провели подворные обходы, чтобы оценить размеры ущерба. Заседание районной комиссии ТЭБ и ЧС планируют провести 18 июня.

В селе Клембовка ливень залил дома и размыл дорогу

В селе Клембовка ливень залил дома и размыл дорогу

В селе Клембовка ливень залил дома и размыл дорогу

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине после дождя затопило город и села.