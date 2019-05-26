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/Общество

"Мощная пушка!" В Украине создадут супер-БТР для "штормовых беретов"

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Морская пехота Вооруженных сил Украины в скором времени получит новые БТР на базе машины "Атаман", которые помогут в защите украинских позиций от противника на Донбассе.

Об этом рассказал в сюжете "ТСН" командующий Морской пехоты Юрий Содель. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, мощная пушка и защищенный броней экипаж крайне необходим в условиях постоянных обстрелов террористов. Так, Содель рассказал, что на позициях ВСУ регулярно взрываются вражеские противотанковые снаряды.

Новости
ВСУ получат на вооружение новейшую бронемашину: фото и видео
"Атаман"

"Атаман"

Википедия

Отмечается, что первые бронетранспортеры передадут ВСУ на испытания уже осенью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области успешно испытали ракеты с увеличенной дальностью действия "Ольха-М" и с кассетной боевой частью "Ольха-Р"

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Темы
вооруженияОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
Теги
ВСУООС
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Пигин Макс
Пигин Макс
Что за войска такие у шеневмерликов "штормовые береты"? Это наверно окраинская элита, которая должна штОрмовать Москву.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Скоро....Аааахх скоро???))))))))))))))))))))))))Ну ну....Вы животные за 5 лет ни один самолёт не построили и не купили...а тут...опять скоро))))
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну-ну , вы уже создавали что-то подобное танк "азовец" например
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