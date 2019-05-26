"Мощная пушка!" В Украине создадут супер-БТР для "штормовых беретов"

Морская пехота Вооруженных сил Украины в скором времени получит новые БТР на базе машины "Атаман", которые помогут в защите украинских позиций от противника на Донбассе.

Об этом рассказал в сюжете "ТСН" командующий Морской пехоты Юрий Содель. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, мощная пушка и защищенный броней экипаж крайне необходим в условиях постоянных обстрелов террористов. Так, Содель рассказал, что на позициях ВСУ регулярно взрываются вражеские противотанковые снаряды.

"Атаман" Википедия

Отмечается, что первые бронетранспортеры передадут ВСУ на испытания уже осенью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области успешно испытали ракеты с увеличенной дальностью действия "Ольха-М" и с кассетной боевой частью "Ольха-Р"

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал