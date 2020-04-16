Старший матрос катера "Никополь" Вячеслав Зинченко, который пробыл в российском плену 286 дней, поделился трогательной историей о дружбе в застенках Кремля.

Ее опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Герой рассказал, что в СИЗО Лефортово его сокамерником был бывший министр образования республики Дагестан Шахобаско Шахов.

"Когда его жена узнала, с кем он находится в камере, то еду начала передавать на двоих", – вспоминает Зинченко, рассказывая о том, как ему удалось не сломаться и не потерять веру в плену у оккупантов.

После того, как удалось вернуться на Родину, рассказывает моряк, ему пришлось заново учиться жить. Ведь после почти года в тесной камере все снова было в диковинку.

Вячеслав Зинченко Facebook "Повернись живим"

"Самым страшным для меня было вернуться домой. Когда возвращаешься из клетки размером 2х6, в которой пробыл длительный промежуток времени, когда у тебя забрали абсолютно все, а главное – свободу. А здесь мы приехали: к нам внимание, свобода действий. Ты можешь идти вперед, смотреть на людей, машины, идти и не останавливаться. Эти чувства не передать словами", – делится пережитым опытом юный воин.

Также Зинченко рассказал, что после освобождения продолжил свою карьеру в ВМСУ и поступил в Военный институт телекоммуникаций и информатизации, поскольку планирует стать офицером.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зинченко рассказывал о том, как украинских моряков взяли в плен в Керченском проливе, а также о пережитом экипажами в тюрьме оккупантов. Воин признался, что после возвращения в Украину освобожденные моряки не смогли продолжить службу все вместе, однако стали еще ближе.

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