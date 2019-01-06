Морозы и снегопады: синоптики уточнили прогноз по Украине

В воскресенье, 6 января, в Украине начнет понемногу холодать. Также опять обрушатся снегопады.

Так, от 4 до 7 градусов с отметкой "минус" термометры покажут днем в центре, на севере и востоке страны, а вот ночью температура воздуха там упадет до 10-12 ниже нуля, сообщает Укргидрометцентр.

Немного теплее в это время будет на западе. Там в дневное время суток ожидается от 1 до 4 мороза, а вот в ночное – от 6 до 11 с отметкой "минус".

Погода в Украине Vgorode.ua

На юге крепкие морозы не ожидаются. Днем синоптики прогнозируют от 1 до 3 мороза, а ночью столбики термометров покажут 4-7 ниже нуля.

Снегопады пройдут по всей территории Украины, кроме Черниговской, Сумской, Полтавской и Херсонской областей.

В Киеве 6 января также ожидается снег. Днем температура воздуха будет колебаться от -4 до -6, ночью от -6 до -8.

Напомним, что в Европе на Рождество температура будет колебаться около нуля, с осадками в виде мокрого снега. Так, в Италии и Испании 7-8 января облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Только в Испании температура упадет до +5... +8 градусов.

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