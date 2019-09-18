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18 сентября • обновлено в 11:42
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Мороз и снег: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

1.6т Читать материал на украинском

В Украине в четверг, 19 сентября, ожидается дождливая и прохладная погода. А в период 20-22 сентября и вовсе возможны заморозки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Ветер постепенно будет ослабевать, ожидается хоть и порывистый, но без штормовых значений.

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"Температура воздуха 19 сентября немного пощадит и повысится на пару градусов, завтра в течение дня в пределах Украины +13… +18, на юге +14… +20 градусов", – отметила Диденко.

Дожди в четверг ожидаются по всей Украине, кроме южной части, а на высокогорье Карпат возможен мокрый снег.

"В Киеве 19 сентября ожидается местами дождь, северо-западный ветер с порывами, но слабее, как сегодня, с температурой воздуха около 14 градусов тепла, а при прояснениях и до 15 градусов", – уточнила синоптик.

По ее словам, уже в конце недели в Украину вернется тепло.

Иллюстрация

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, зима в 2020 году в Европе будет самой холодной за последние 30 лет. Так, британские метеорологи предупредили о циклоне "Монстр с востока".

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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70rus xxx
70rus xxx
Ну что,друзи,скоро опять в шапках спать?
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