Мороз и снег: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В Украине в четверг, 19 сентября, ожидается дождливая и прохладная погода. А в период 20-22 сентября и вовсе возможны заморозки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Ветер постепенно будет ослабевать, ожидается хоть и порывистый, но без штормовых значений.

"Температура воздуха 19 сентября немного пощадит и повысится на пару градусов, завтра в течение дня в пределах Украины +13… +18, на юге +14… +20 градусов", – отметила Диденко.

Дожди в четверг ожидаются по всей Украине, кроме южной части, а на высокогорье Карпат возможен мокрый снег.

"В Киеве 19 сентября ожидается местами дождь, северо-западный ветер с порывами, но слабее, как сегодня, с температурой воздуха около 14 градусов тепла, а при прояснениях и до 15 градусов", – уточнила синоптик.

По ее словам, уже в конце недели в Украину вернется тепло.

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, зима в 2020 году в Европе будет самой холодной за последние 30 лет. Так, британские метеорологи предупредили о циклоне "Монстр с востока".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram