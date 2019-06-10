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Море в Одессе позеленело от ядовитых веществ: чем это опасно для здоровья людей

1.5тЧитать материал на украинском

Зеленая жижа, в которую превратилась морская вода у побережья Одессы из-за водорослей Nodulaia Spumigena, может нанести серьезный урон здоровье человека.

Отмечается, что у отдельных людей негативные эффекты могут наблюдаться даже при простом контакте с заражённой водой: у имеющих к этому предрасположенность могут возникать аллергические реакции в виде раздражений и сыпей. А при попадании в организм нодулярин может вызывать и более серьезные проблемы. Поэтому от купания в море в период бурного цветения водоросли лучше воздержаться, особенно детям, пишет "Таймер".

Кроме того, ядовитое вещество имеет свойство накапливаться в организмах морских обитателей, питающихся нодулярией. Поэтому туристам и местным жителям советуют воздержаться от употребления свежей рыбы и в особенности мидий, выловленных у одесского побережья и в причерноморских лиманах.

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Nodulaia Spumigena — относительно молодой обитатель Черного моря: традиционно она живёт севернее, например, в Балтийском море. К нам же ее, вероятно, завезли с балластными водами судов. На новом месте водоросль прижилась и размножилась.

Море в Одессе позеленело

Море в Одессе позеленело

Море в Одессе позеленело

Море в Одессе позеленело

Море в Одессе позеленело

Море в Одессе позеленело

Море в Одессе позеленело

Море в Одессе позеленело

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе провели проверку морской воды на популярных городских пляжах.

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Место
УкраинаОдесса
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Обоев Рулон
Обоев Рулон
Это все последствия украинского мира.Глупо звучит, не правда ли?А именно в таком духе были бы высеры обозных пропагандонов, если бы подобное случилось в Крыму
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