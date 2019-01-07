''Молимся за наших воинов'': как Украина празднует Рождество Христово

В понедельник, 7 января, украинцы восточного обряда отмечают Рождество Христово.

В этом году этот праздник для нашей страны особенный, так как накануне новая Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с праздником.

Рождество в Украине Сегодня

"В эти праздничные дни особенно молимся за наших воинов. Пусть Господь сохранит их жизни и всю нашу страну от всякого зла. Пусть новорожденный Спаситель Иисус Христос пошлет нам долгожданный мир и благословит каждую украинскую семью и каждого украинца", – сказано в обращении.

Премьер Владимир Гройсман также пожелал стране мира и спокойствия.

"Пусть в этот светлый день сердца украинцев будут полны радостью, теплом, верой в себя и нашу страну. А всем нам вместе – единства и мирного неба", – подчеркнул он.

К воинам ВСУ на Донбассе в этот день обратился и министр обороны Украины Степан Полторак.

"Армия, у которой нет веры, не может побеждать. Только с верой в сердце и в душе мы можем побеждать! Желаю, чтобы в 2019 году наступил мир – после нашей Победы. Чтобы мы были счастливее и богаче, а наше государство стало страной, с которой считались бы в мире все", – говорится в его поздравлении.

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря сказал, что в этот день необходимо молиться за мир и единство Православной Церкви в Украине.

"Господь помог в прошлом году сделать важные шаги на этом пути, но впереди много работы, которую должны вместе совершать в духе правды, братской любви, терпения и взаимной поддержки. По случаю гражданского Новолетия благодарим нашего Творца за благодеяния прошлого года и просим благословения и милости – в году, который начинается", – заявил он.

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