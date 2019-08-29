"Молимся за души погибших": в Украине отмечают День памяти защитников

В четверг, 29 августа, в Украине впервые отмечают День памяти защитников, погибших за независимость и целостность страны. Эта дата была утверждена президентом Владимиром Зеленским.

В этот день в 2014-м году российские солдаты устроили массовый расстрел воинов Украины, отступавших из Иловайска по заранее договоренному с офицерами ВС РФ якобы безопасному маршруту. В Украине за этим событием прочно закрепилось название "кровавый коридор".

Память погибших уже почтили новоизбранные народные депутаты – они возложили цветы у Стены памяти возле Михайловского собора, на которой размещены портреты украинских военнослужащих, которые погибли за время войны на Донбассе (чтобы посмотреть фото и видео доскролльте до конца новости).

Также на Михайловской площади прошли памятные мероприятия. Павших Героев почтили минутой молчания.

Вони назавжди залишаться в нашій пам’яті та в наших серцях!

Ми завжди пам'ятатимемо Українських воїнів, які за майбутнє нашої держави, за майбутнє наших дітей віддали найдорожче своє життя.

Пам’ятаємо і шануємо Героїв! pic.twitter.com/6JrDw2DdjZ — Defence of Ukraine (@DefenceU) 29 августа 2019 г.

Вічна пам’ять українським воїнам, які ціною власного життя зберегли Україну.



Разом молимося за душі загиблих.



Царство Небесне… pic.twitter.com/WvNE0AYHYL — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 августа 2019 г.

День памяти защитников Украины Укринформ

День памяти защитников Украины Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, об учреждении новой памятной даты заявил Владимир Зеленский во время своего выступления на Марше Достоинства 24 августа в Киеве на Майдане Независимости.

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