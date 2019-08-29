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"Молимся за души погибших": в Украине отмечают День памяти защитников

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В четверг, 29 августа, в Украине впервые отмечают День памяти защитников, погибших за независимость и целостность страны. Эта дата была утверждена президентом Владимиром Зеленским.

В этот день в 2014-м году российские солдаты устроили массовый расстрел воинов Украины, отступавших из Иловайска по заранее договоренному с офицерами ВС РФ якобы безопасному маршруту. В Украине за этим событием прочно закрепилось название "кровавый коридор".

"Молимся за души погибших": в Украине отмечают День памяти защитников

Память погибших уже почтили новоизбранные народные депутаты – они возложили цветы у Стены памяти возле Михайловского собора, на которой размещены портреты украинских военнослужащих, которые погибли за время войны на Донбассе (чтобы посмотреть фото и видео доскролльте до конца новости).

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Также на Михайловской площади прошли памятные мероприятия. Павших Героев почтили минутой молчания.

День памяти защитников Украины

День памяти защитников Украины

Укринформ

День памяти защитников Украины

День памяти защитников Украины

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, об учреждении новой памятной даты заявил Владимир Зеленский во время своего выступления на Марше Достоинства 24 августа в Киеве на Майдане Независимости.

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Темы
Бои за Иловайск Война на Донбассе
Место
Украина
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Соколов Макс
Соколов Макс
туда им и дорога нацистам и убийцам своего же народа
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Semenov Igor
Semenov Igor
А разве весть украинский народ поддержал военный переворот в 2014 году? А разве не все украинцы имеют право на свой голосо по тем или иным вопросам? А разве ЛДНР сформировало войско, которое двинулось в Киев на подавление госпереворота? И если кто-то считает референдумы в Крыму, Луганске, Донецке незаконными, то законен ли госпереворот в Киеве и в чем разница? А кто двинул войска на ЛДНР, не Киев ли с бандой, завватившей власть в стране? И кто защищается - Киев от ЛДНР или ЛДНР от АТО и ВСУ?
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Х@хлоскот
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