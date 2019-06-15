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Мокрый президент: Зеленский ошарашил выходкой в Мариуполе: видео

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь пробежался через фонтаны.

Запись опубликована на YouTube-канале "Новости Донбасса" в субботу, 15 июня. На кадрах видно, как президент пробежал мимо детей, которые также спасались от жары.

Вместе с президентом намокнуть пришлось и его охранникам. Выходка Зеленского вызвала ажиотаж в сети, пользователи активно делятся кадрами в сети.

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"Бедная охрана, с таким начальником работать", "Круто", "Зе молодец, я тоже так побегать хочу", "Крутой у нас президент!" "Мне понравилась эта игра с детьми, не тупой совок", "Самое смешное на видео - охрана Зеленского", - пишут комментаторы.

Мокрый президент: Зеленский ошарашил выходкой в Мариуполе: видео
Мокрый президент: Зеленский ошарашил выходкой в Мариуполе: видео
Мокрый президент: Зеленский ошарашил выходкой в Мариуполе: видео
Мокрый президент: Зеленский ошарашил выходкой в Мариуполе: видео
Мокрый президент: Зеленский ошарашил выходкой в Мариуполе: видео
Мокрый президент: Зеленский ошарашил выходкой в Мариуполе: видео
Мокрый президент: Зеленский ошарашил выходкой в Мариуполе: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе Зеленский также трогательно обратился к жителям города, сделав громкое заявление об украинском языке и победе над оккупантами.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаМариуполь
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а в конституции записано, что президентом может стать только НОРМАЛЬНЫЙ? А охране в следующий раз как останавливать? Или не обращать внимание на выходки комика?
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nic nic_
nic nic_
А с моста-те.А по крыше электрички-те.73% не изменились.для них это круто.А договорится о поставках угля на 3 % дешевле -не интересно.А пару современных центров ,чтобы в Израиль не ездить больным-лечиться,врачам-зарабатывать.Это не круто.Скучно.Цирк продолжается.
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Билан Людмила
Билан Людмила
Щось зовсім дурненький.
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