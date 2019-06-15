Мокрый президент: Зеленский ошарашил выходкой в Мариуполе: видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь пробежался через фонтаны.

Запись опубликована на YouTube-канале "Новости Донбасса" в субботу, 15 июня. На кадрах видно, как президент пробежал мимо детей, которые также спасались от жары.

Вместе с президентом намокнуть пришлось и его охранникам. Выходка Зеленского вызвала ажиотаж в сети, пользователи активно делятся кадрами в сети.

"Бедная охрана, с таким начальником работать", "Круто", "Зе молодец, я тоже так побегать хочу", "Крутой у нас президент!" "Мне понравилась эта игра с детьми, не тупой совок", "Самое смешное на видео - охрана Зеленского", - пишут комментаторы.

Президент Владимир Зеленский освежился в мариупольском фонтане. pic.twitter.com/Nr0wbC1Ea2 — Новости Донбасса (@novostidnua) 15 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе Зеленский также трогательно обратился к жителям города, сделав громкое заявление об украинском языке и победе над оккупантами.

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