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2 апреля • обновлено в 00:41
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Устроивший "покатушки" в Черкассах митрополит УПЦ МП пригрозил всех проклясть. Видео

2.3т
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В Черкассах священники УПЦ МП в связи с пандемией коронавируса устроили освящение улиц на кузове пикапа.

Журналист позвонил митрополиту Черкасскому и Каневскому Софронию (Дмитруку) и сообщил, что церковники таким образом нарушили ПДД. В ответ митрополит начал ему угрожать и проклинать. Соответствующее видео Валентин Чернявский опубликовал на странице в Facebook (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

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Он показал, как представители МП передвигались по городу на ярком оранжевом авто, стоя в кузове. Вместе со взрослыми там находился ребенок.

Представившись патрульным, Чернявский сказал церковнику, что в распоряжении полиции есть видео, где зафиксировано нарушение.

"Вы что-то мне предъявляете? Так я с вами разберусь! Я знаю правила не хуже вашего... Чем вы там занимаетесь?" – начал возмущаться Софроний. Он заявил, что позвонит начальнику полиции.

Митрополит МП Софроний угрожал журналисту после освящения Черкасс на пикапе

Митрополит МП Софроний угрожал журналисту после освящения Черкасс на пикапе

Коллаж

Как сказал он, представители церкви "выехали по его благословению и освятили все Черкассы, чтобы не было той заразы".

"Атеисты! Богоборцы! Я вас прокляну всех, если вы хотите. Я вас отставлю и к дьяволу пошлю!" – кричал митрополит. Он утверждал, что в кузове якобы не было ребенка. Однако видео доказывает противоположное.

Устроивший "покатушки" в Черкассах митрополит УПЦ МП пригрозил всех проклясть

Скриншот

По словам митрополита, он, "слава богу, имеет право" проклинать других. "Всех атеистов и богоборцев. Я имею право это делать", – утверждал служитель УПЦ МП.

Устроивший "покатушки" в Черкассах митрополит УПЦ МП пригрозил всех проклясть

Как писал OBOZREVATEL, "покатушки" священников с освящением улицах во время карантина заметили в разных городах Украины.

В селе в Черновицкой области местный священник окропил улицы святой водой на телеге.

Ранее в селе Поляна Закарпатской области священник святил улицы из автомобиля. А в Запорожье священники Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с митрополитом совершили "воздушный крестный ход" на вертолете.

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Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Черкассы
Теги
видео ПДД карантин скандалы УПЦ МП религия
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