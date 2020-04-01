В Черкассах священники УПЦ МП в связи с пандемией коронавируса устроили освящение улиц на кузове пикапа.

Журналист позвонил митрополиту Черкасскому и Каневскому Софронию (Дмитруку) и сообщил, что церковники таким образом нарушили ПДД. В ответ митрополит начал ему угрожать и проклинать. Соответствующее видео Валентин Чернявский опубликовал на странице в Facebook (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

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Он показал, как представители МП передвигались по городу на ярком оранжевом авто, стоя в кузове. Вместе со взрослыми там находился ребенок.

Представившись патрульным, Чернявский сказал церковнику, что в распоряжении полиции есть видео, где зафиксировано нарушение.

"Вы что-то мне предъявляете? Так я с вами разберусь! Я знаю правила не хуже вашего... Чем вы там занимаетесь?" – начал возмущаться Софроний. Он заявил, что позвонит начальнику полиции.

Митрополит МП Софроний угрожал журналисту после освящения Черкасс на пикапе Коллаж

Как сказал он, представители церкви "выехали по его благословению и освятили все Черкассы, чтобы не было той заразы".

"Атеисты! Богоборцы! Я вас прокляну всех, если вы хотите. Я вас отставлю и к дьяволу пошлю!" – кричал митрополит. Он утверждал, что в кузове якобы не было ребенка. Однако видео доказывает противоположное.

Скриншот

По словам митрополита, он, "слава богу, имеет право" проклинать других. "Всех атеистов и богоборцев. Я имею право это делать", – утверждал служитель УПЦ МП.

Как писал OBOZREVATEL, "покатушки" священников с освящением улицах во время карантина заметили в разных городах Украины.

В селе в Черновицкой области местный священник окропил улицы святой водой на телеге.

Ранее в селе Поляна Закарпатской области священник святил улицы из автомобиля. А в Запорожье священники Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с митрополитом совершили "воздушный крестный ход" на вертолете.

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