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Митрополит ПЦУ Драбинко заболел COVID-19

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
5,2 т.

  • Митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ подтвердил диагноз результатами ПЦР-теста

  • Он отметил, что типичных для COVID-19 симптомов пока не имеет, как и температуры

  • Клирик призвал лиц, контактировавших с ним, внимательно следить за здоровьем

Александр Драбинко заразился коронавирусом

Александр Драбинко заразился коронавирусом. Следствие. Инфо

Митрополит Переяславский и Вишневский Православной Церкви Украины Александр Драбинко заболел коронавирусом COVID-19.

О своем диагнозе клирик сообщил на личной странице в Facebook, уточнив, что установил его ПЦР-тестом.

"Для предотвращения недопониманий и кривотолков, своим долгом считаю целесообразным уважительно сообщить, что в результате очередного, планового, ежемесячного прохождения исследования на COVID-19 методом RT-ПЦР получил "позитивный" результат", – написал митрополит ПЦУ.

По словам Драбинко, источник инфицирования, время и место пока не установлены. В связи с этим, согласно предписанию врача, он будет находиться до 15 сентября на карантине.

"Классические симптомы пока отсутствуют. Температура в норме. Людей, с которыми имел контакт в последние дни, прошу с вниманием отнестись к самочувствию и при необходимости обратиться к врачу. Прошу святых молитв", – отметил священнослужитель.

Александр Драбинко

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне коронавирусом заразился митрополит Винницкий и Барский ПЦУ Симеон (Шостацкий). COVID-19 у священнослужителя обнаружили во время планового лечения хронической болезни.

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УкраинаКоронавирусПравославная церковь УкраиныАлександр Драбинко
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