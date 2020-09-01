Митрополит ПЦУ Драбинко заболел COVID-19

Митрополит Переяславский и Вишневский Православной Церкви Украины Александр Драбинко заболел коронавирусом COVID-19.

О своем диагнозе клирик сообщил на личной странице в Facebook, уточнив, что установил его ПЦР-тестом.

"Для предотвращения недопониманий и кривотолков, своим долгом считаю целесообразным уважительно сообщить, что в результате очередного, планового, ежемесячного прохождения исследования на COVID-19 методом RT-ПЦР получил "позитивный" результат", – написал митрополит ПЦУ.

По словам Драбинко, источник инфицирования, время и место пока не установлены. В связи с этим, согласно предписанию врача, он будет находиться до 15 сентября на карантине.

"Классические симптомы пока отсутствуют. Температура в норме. Людей, с которыми имел контакт в последние дни, прошу с вниманием отнестись к самочувствию и при необходимости обратиться к врачу. Прошу святых молитв", – отметил священнослужитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне коронавирусом заразился митрополит Винницкий и Барский ПЦУ Симеон (Шостацкий). COVID-19 у священнослужителя обнаружили во время планового лечения хронической болезни.

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