"Миру та добра!" Поклонская заговорила на украинском языке из-за Зеленского

Нелегитимный депутат Государственной Думы России, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская поздравила президента Украины Владимира Зеленского с 42-м днем рождения.

В Telegram-канале Поклонская опубликовала обращение на украинском языке а также попросила принять ее в Киеве в качестве российского посла.

"З щирими побажаннями, Володимире Олександровичу! Миру та добра! Піднімаю за Вас келих", – написала она.

Также она заявила, что готова помочь "восстановить дружеские отношения между Россией и Украиной".

Поклонская поздравила Зеленского на украинском языке

Ранее OBOZREVATEL показывал, как внешне изменился Владимир Зеленский после избрания президентом Украины.

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