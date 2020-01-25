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25 января • обновлено в 23:58
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"Миру та добра!" Поклонская заговорила на украинском языке из-за Зеленского

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Нелегитимный депутат Государственной Думы России, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская поздравила президента Украины Владимира Зеленского с 42-м днем рождения.

В Telegram-канале Поклонская опубликовала обращение на украинском языке а также попросила принять ее в Киеве в качестве российского посла.

"З щирими побажаннями, Володимире Олександровичу! Миру та добра! Піднімаю за Вас келих", – написала она.

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Также она заявила, что готова помочь "восстановить дружеские отношения между Россией и Украиной".

Поклонская поздравила Зеленского на украинском языке

Поклонская поздравила Зеленского на украинском языке

Ранее OBOZREVATEL показывал, как внешне изменился Владимир Зеленский после избрания президентом Украины.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Наталья Поклонская
Место
Украина
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