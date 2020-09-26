Мировые лидеры выразили соболезнования Украине в связи с катастрофой Ан-26 под Харьковом
Сожаление из-за трагедии уже выразили Дуда, Боррель и Трюдо
Они обратились к семьям, близким погибших и к властям Украины
Лидеры заверили, что переживают утрату вместе с украинцами
Мировые политики выразили Украине соболезнования в связи с гибелью курсантов и офицеров в катастрофе Ан-26 под Харьковом.
Так, о сожалении по поводу трагедии уже написали в своих обращениях и на официальных страницах в Twitter представители власти Польши, ЕС и Канады.
Как сообщает УНН, президент Республики Польша Анджей Дуда направил послание президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Расстроенный новостью о трагических последствиях авиакатастрофы самолета, на борту которого находились студенты Харьковского национального университета Военно-воздушных сил Украины, выражаю вам от имени польского народа и себя самого глубокое сочувствие. Могу вас заверить, что в эти болезненные моменты мы объединены горем и скорбью с семьями погибших и со всем украинским народом", – заявил польский лидер.
Также соболезнования украинскому народу выразил вице-президент ЕС и высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель.
"Только что узнал о трагической катастрофе военного самолета в этот вечер в Чугуеве, Украина. Мыслями я вместе с семьями и друзьями тех, кто потерял жизнь. Мои соболезнования от имени ЕС президенту Владимиру Зеленскому, министру Дмитрию Кулебе, министру обороны Андрею Тарану", – написал он в Twitter.
Обращение к семьям и друзьям погибших в личном микроблоге опубликовал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"Какие печальные новости из Украины. Мы выражаем наши соболезнования семьям и друзьям, которые потеряли близких в авиакатастрофе, и желаем выжившим скорейшего выздоровления. Наши мысли с вами сегодня вечером", – написал политик.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла около 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
Официально было подтверждено 22 жертвы катастрофы. Изначально сообщалось, что на борту было 28 человек, однако в ГСЧС уточнили, что 27 – курсанта Александра Харченко к полету не допустили в последний момент.
В то же время Офис генпрокурора заявил о 25 жертвах и двух выживших.
В сети активно начали распространять список с именами экипажа самолета ВСУ Ан-26 и курсантов, которые были на борту.
Также появились фото погибших курсантов. Многие из них учились в одной группе.