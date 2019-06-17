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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Мирослав Маринович
Мирослав Маринович
Член-засновник Української Гельсінської групиВсе статьи автора

Пусть кремлевский режим сходит с ума, нам - свое делать

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Со сменой власти и будущим приходом новых сил в парламент напрашивается вопрос: так какой путь развития выберет Украина?

На этот вопрос трудно ответить однозначно. С одной стороны, у нас есть собственные закономерности внутриукраинского развития, и они оптимистичны. Речь идет о важных этапах гражданского и демократического возмужания, когда мы на пробах и ошибках понимаем, как функционирует демократия. Скажем, если в 2004 году весь Майдан восклицал "Ющенко!", то уже в следующий раз в 2014-м мы не скандировали имени Порошенко.

Таким образом мы постепенно преодолеваем свои остаточные стереотипы постсоветского времени, хотя и рано говорить, что люди больше привязываются к ценностям, чем к личностям. В любом случае, как человек старшего поколения я могу уверенно сказать: Украина-2019 разительно отличается от Украины-1989. Народ проходит определенную выучку — и мне она видится оптимистичной.

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Тем не менее, мы не действуем в вакууме. Вокруг нас как наши сторонники, так и наши враги. Российский сценарий влияет на Украину очень сильно, и согласно ему Украины как независимого государства быть не должно. А Россия имеет блестящий опыт борьбы с независимыми тенденциями в Украине. Мы не знаем себя так, как знает нас Россия. Знает все наши слабости. И поэтому у нас в Украине нет чистого экспериментирования в развитии демократии так, как это органично происходит в других странах.

Ситуация очень опасная, и наш малейший промах тут же используют. Вот почему я не могу однозначно сказать — впереди положительный или отрицательный сценарий.

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Если взглянуть на рейтинги, то пророссийские силы сохраняют относительную популярность. Тем не менее, это происходит скорее из-за того, что они оседлали стремление людей к изменениям — а оно не обязательно является пророссийским. Люди хотят видеть новые лица во власти, хотят другой стилистики поведения политиков — и это не только украинская, но и общемировая тенденция. Мы просто находимся в общемировом тренде. Другое дело, что на этой волне пророссийские силы пытаются совершить реванш.

Опять же, негативные тенденции идут рядом с позитивными. Вот мне как гражданину очень импонирует то, что в списке "Слуги народа" есть афроукраинец. Такая инновация переводит нас в общеевропейскую цивилизацию. Я бы даже сказал, что мы начинаем жить жизнью Европы. Впрочем, что стоит за многими другими людьми в списках? Не получим ли мы капитуляцию перед Россией? Эта угроза еще не исчезла, и заявления что президента, что руководства государства не вызывают у меня оптимизма. Поэтому я и боюсь, что эту волну к инновациям у нас могут оседлать пророссийские силы.

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Насколько за эти годы украинцы с Запада сблизились с украинцами с Востока, где популярны эти силы? Я бы ответил словами профессора Ярослава Грицака "Украина колется, но не раскалывается". Региональные различия в нашей стране были всегда, и они никогда не выходили за пределы какого-то сознания. Только Россия перевела какие-то языковые или идеологические противоречия, которые были на Востоке Украины, в военный конфликт. Без России этого бы не произошло.

Поэтому я бы сказал так: Украина имеет достаточный запас прочности. Мы проходили через очень болезненные моменты, когда можно ожидать какого-то краха, и выходили из них мирно. Сегодня я наблюдаю за приходом новых поколений, для которых эта давняя вражда между Востоком и Западом уже даже немножко скучна. Молодые люди хотят общаться. Сегодня, когда они приезжают в Украинский католический университет со всей страны, я вижу — да нет между нами пропасти. Поэтому если тема наших различий не будет сманипулирована Россией, мы справимся.

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Именно этот российский фактор и мешает мне быть до конца оптимистичным. И как говорила моя бабушка: "Нет зла, чтобы на хорошее не вышло". Наши различия могут стать даже нашим благом, если мы сумеем сотрудничать. Пусть кремлевский режим, говоря устами Тычины, сходит с ума и умирает, а нам свое делать. Утверждать позитивные модели, утверждать инклюзивные модели — учитывающие различные ориентации и воспроизводящие такой "эффект Медичи". Потому что от сотрудничества появляется добавленная стоимость. И для меня главное чтобы мы, как украинцы, это осознали.

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Темы
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019ВойнаВойна на Донбассе
Персоны
Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоВиктор Ющенко
Место
Украина
Теги
войнаВыборы 2019пропаганда
Источник
Источник:"Новое время"
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Українець Андрій
Українець Андрій
Тупізм автора. Невже темний колір шкіри кандидата - це якась новизна? Він насамперед громадянин України .
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
"Вот мне как гражданину очень импонирует то, что в списке "Слуги народа" есть афроукраинец. Такая инновация переводит нас в общеевропейскую цивилизацию." Вот пример карго-культа для парижской палаты мер и весов.
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