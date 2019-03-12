Украинские СМИ вновь подняли тему о возможности подставной смерти известного боевика "ДНР" и главаря террористической группировки "Спарта" Арсена Павлова ("Моторола"), но это очень сомнительно вопрос.

Я не исключаю никаких возможностей, но вопрос в том, мог ли "Моторола" в обход ГРУ РФ и ФСБ провести самостоятельно такую ​​операцию? Я думаю, что не мог. А нужно ли спецслужбам РФ проводить эвакуацию мойщика автомобилей, который в принципе не обладал никакой серьезной информацией, и играл просто роль в этом спектакле, я не уверен. Это слишком сложная операция, а он слишком малая сошка, чтобы заниматься его эвакуацией.

Слишком мало информации, чтобы об этом говорить. Тело мы видели только обгоревшее, только по некоторым элементам можно было действительно сказать, что возможно это был "Моторола". Но по-настоящему тела мы не видели, никаких анализов мы, конечно, провести не могли, поэтому говорить о том, что это была подстав – да, есть такая вероятность. Но опять же, нужно ли это было российским спецслужбам?

Я склоняюсь к тому, что он скорее всего мертв, потому что такая судьба коснулась не одного вожака, там уже не мало погибло. И говорить, что это все была удачная эвакуация, я думаю, что это неправда.

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