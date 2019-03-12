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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Военный журналистВсе статьи автора

"Моторола" жив?

7.3тЧитать материал на украинском

Украинские СМИ вновь подняли тему о возможности подставной смерти известного боевика "ДНР" и главаря террористической группировки "Спарта" Арсена Павлова ("Моторола"), но это очень сомнительно вопрос.

Я не исключаю никаких возможностей, но вопрос в том, мог ли "Моторола" в обход ГРУ РФ и ФСБ провести самостоятельно такую ​​операцию? Я думаю, что не мог. А нужно ли спецслужбам РФ проводить эвакуацию мойщика автомобилей, который в принципе не обладал никакой серьезной информацией, и играл просто роль в этом спектакле, я не уверен. Это слишком сложная операция, а он слишком малая сошка, чтобы заниматься его эвакуацией.

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Слишком мало информации, чтобы об этом говорить. Тело мы видели только обгоревшее, только по некоторым элементам можно было действительно сказать, что возможно это был "Моторола". Но по-настоящему тела мы не видели, никаких анализов мы, конечно, провести не могли, поэтому говорить о том, что это была подстав – да, есть такая вероятность. Но опять же, нужно ли это было российским спецслужбам?

Я склоняюсь к тому, что он скорее всего мертв, потому что такая судьба коснулась не одного вожака, там уже не мало погибло. И говорить, что это все была удачная эвакуация, я думаю, что это неправда.

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Место
Украина
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Герасименко Александр
Герасименко Александр
Какая конспирология... Моторыло - это обычный кусок говна, он даже не сдох, его просто размазали по полу лифта.
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Korn Val
Korn Val
кому ОНО нафиг нужно. подохло оно и черви уже скушали. и хорошо - одним кацапским гавном меньше
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