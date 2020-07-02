Мир ждут климатические беженцы и войны за воду: эксперт озвучила страшный прогноз

Миру в будущем грозят новые климатические явления и войны не только за территории, но и за воду и ресурсы.

Об этом в интервью "Апострофу" заявила управляющая директор международной неправительственной экологической организации 350.org в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа Светлана Романко.

"Впереди новое явление – климатические беженцы. По данным ООН, таких к 2050 году в мире будет около 250 миллионов человек. Кто-то будет пытаться переселиться и в Украину – именно из-за более благоприятного для жизни климата", – заверяет она.

По словам эксперта, также мир столкнется с войнами за воду, ресурсы в целом и территории с лучшим климатом.

"Разумеется, на все проблемы универсальный рецепт не выписать, но давно пора задумываться над нашим будущим", – подчеркнула Романко.

Вспоминая последние события на западе Украины, она отметила, что паводки и наводнения – комплексная проблема, однако этол лишь небольшая часть тех угрожающих последствий изменения климата, которые ждут не только украинцев, но и все человечество в будущем.

"Чтобы их решить, нужна национальная и местная стратегии адаптации к климатическим изменениям, совместные действия городской власти, бизнеса и граждан, а также значительные финансовые ресурсы", – подытожила Романко.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко заявила, что к столь масштабным наводнениям на западе Украины, помимо погодных условий, привела вырубка лесов, засоренность, а также хаотическое строительство гидротехнических сооружений и жилых домов на запрещенных территориях.