"Мир в рабстве не нужен!" Филарет предрек Украине победу над Россией

Украина одержит победу над Россией в войне, так как она создала очень боеспособную армию.

Об этом, выступая на заседании Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального форума "Трансформация Украины" в Киеве, заявил патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы уважаем добровольцев и волонтеров, но в то же время не забываем, что за время войны мы создали боеспособную армию. Сегодняшняя армия – это не армия 2014 года. Сегодня она показала свою боеспособность, и мы верим и уверены, что вскоре будем праздновать победу над нашим агрессором – Россией. Нам нужна победа, справедливый мир, а не какой-либо мир, к которому призывают некоторые. Нам мир в рабстве не нужен, мы душу и сердце положим за нашу свободу", – отметил священнослужитель.

Филарет подчеркнул, что мир в Украине поможет ей войти в Евросоюз и НАТО. При этом он акцентировал, что главным недостатком нашей страны сейчас является коррупция.

"Почему не могут побороть коррупцию? Потому что нет страха, и из-за этого коррупция процветает. А для того, чтобы был страх, нужно наказывать преступников", – заявил патриарх.

Патриарх Филарет

Как сообщал OBOZREVATEL, патриарх Филарет предупредил о церковной "войне".

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