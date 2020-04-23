Министерство здравоохранения Украины начало масштабную кампанию #ПідтримуюЛікарів в знак солидарности с медиками, которые сейчас борются с пандемией коронавируса.

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Символом этой акции стала красная лента. К всеукраинскому флешмобу также присоединился OBOZREVATEL и призывает это сделать своих читателей.

Красная лента с узелком стала главным атрибутом кампании, поскольку она будто объединяет украинцев и врачей в одну линию поддержки. Кроме того, защитные костюмы, которые вынуждены носить врачи, – это также большое количество узлов, которое держит многослойную защиту от заражения.

Кампания #ПідтримуюЛікарів Факты ICTV

"В сложный для Украины и всего мира период на передовой борьбы с коронавирусной болезнью находятся медики. Они рискуют своим здоровьем ради безопасности миллионов украинцев, спасая пациентов 24/7. Защита медиков является приоритетной задачей Минздрава, и каждый день ведомство работает над тем, чтобы обеспечить их всем необходимым. Но не меньше врачи нуждаются в поддержке и благодарности со стороны общества. Не стесняйтесь благодарить медиков за самоотверженный труд в борьбе с коронавирусной болезнью", – напомнили в министерстве украинцам.

К тому же, продемонстрировать трогательный жест в адрес тех, кто ежедневно спасает жизни, очень просто. Для этого достаточно просто разместить красную ленту с узелком на страницах изданий, в эфире телеканалов, профилях в социальных сетях или завязав на запястье.

Красную ленту можно скачать по этой ссылке. А чтобы установить рамку в Facebook, следует перейти сюда.

Отметим, что кампания поддержки врачей была инициирована Министерством здравоохранения Украины при поддержке креативного агентства Postmen и UNICEF Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что уже 24 апреля Кабинет министров должен принять COVID-пакет, который урегулирует выплату 300% заработной платы медикам, которые работают с коронавирусом, за апрель. За март, по его словам, все деньги перечислены медучреждениям.

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