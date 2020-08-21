Минздрав рекомендовал закрыть пляжи в Одессе и пяти областях Украины. Список

На этих пляжах рекомендуется установить щиты о запрете купания.

Министерство здравоохранения Украины рекомендовало закрыть ряд пляжей в Киеве, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях из-за отклонения показателей качества воды.

Как сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Украины, всего ведется наблюдение за качеством воды на 88 пляжах, из них 54 морских и 34 речных.

В Киеве отклонения от стандарта за отчетный период обнаружено в пробах из пляжей "Золотой", "Центральный", "Предместная слободка", "Детский", "Молодежный", "Венеция", "Радуга", "Галерный", "Водоворот", "Троещина", "Тельбин", "Радуга", "Вербный", "Пуща-Водица". На этих пляжах рекомендуется установить щиты о запрете купания.

В Донецкой области отклонения от стандарта обнаружено в пробах морской воды в городском пляже в районе гостиницы "Турист", пляже "Левобережный" в районе водной станции "Уголок", пляже Приморского района, р-н СРЗ, пляже Мариуполя.

По состоянию на 14 августа в пробах воды из общественных пляжей пгт. Ялта, Юрьевка выделено V.parahemolyticus, с. Урзуф – V.cholera, общественного пляжа с. Мелекино – V.alginoliticus.

В Запорожской области отклонения от стандарта обнаружено в пробах речной воды: пляж "Правый берег" Запорожья, городской пляж "Солнечный" Энергодара.

В Николаевской области отклонения от стандарта обнаружено в пробах морской воды: городской пляж "Чайка" и пляж "Прибой" в Николаеве.

В Одесской области отклонения от стандарта обнаружено в пробах морской воды: пляж Одессы. Выделено Е.соli (пляжи 13 и 16 ст. Б.Фонтана, "Отрада").

В Херсонской области отклонения от стандарта обнаружено в пробах морской воды с пляжа Геническа.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на всех муниципальных пляжах появились желтые флаги, означающие, что там "купаться не рекомендуется".

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