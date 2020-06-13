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13 июня • обновлено в 12:05
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Минздрав объяснил новую вспышку COVID-19 в Украине

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Главной причины роста количества случаев заражения коронавирусом (COVID-19) в Украине является несоблюдение людьми карантинных ограничений.

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Как заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, в Украине возможно усиление карантина в случае несоблюдения рекомендаций (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Украинцам пригрозили новыми ограничениями

Украинцам пригрозили новыми ограничениями

"Смягчение карантина – это не отмена. У нас ситуация ухудшается в некоторых областях, мы видим это на Западной Украине – во Львовской и Закарпатской области, видим такую ситуацию в городе Киев. Мы видим, что у нас также растет количество людей, которые обращаются с подозрением на COVID-19 ", – отметил он.

По словам Степанова, вирус не выбирает по региону, полу или возрасту.

"Поэтому, если мы не будем жестко придерживаться установленных правил, будем видеть такие цифры, то будем вынуждены вводить дополнительные ограничения", – предупредил глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 13 июня в Украине официально подтверждено 30 506 случаев коронавирусной инфекции. Из них 753 были обнаружены за минувшие сутки.

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Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения вирус
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 30 506.

    Вылечились: 13 976. Умерли: 880.

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