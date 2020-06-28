Минздрав назвал эпицентры коронавируса в Украине: статистика по областям

За минувшие сутки, 27 июня, в Украине три региона стали лидерами по количеству новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Как рассказал на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, эпицентрами болезни стали Львовская, Ривненская и Закарпатская области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области – 173, Ровенской области – 93, Закарпатской – 86", – отметил он.

По данным Центра общественного здоровья Украины, в общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. – 1833 (1179 выздоровели)

Волынская обл. – 2228 (693 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 1087 (913 выздоровели)

Донецкая обл. – 419 (163 выздоровели)

Житомирская обл. – 1396 (746 выздоровели)

Закарпатская обл. – 2626 (943 выздоровели)

Запорожская обл. – 568 (417 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 2300 (1096 выздоровели)

г. Киев – 4935 (1547 выздоровели)

Киевская обл. – 2506 (1288 выздоровели)

Кировоградская обл. – 646 (531 выздоровела)

Луганская обл. – 80 (58 выздоровели)

Львовская обл. – 5177 (741 выздоровела)

Николаевская обл. – 436 (281 выздоровела)

Одесская обл. – 1601 (725 выздоровели)

Полтавская обл. – 310 (268 выздоровели)

Ривненская обл. – 3568 (1738 выздоровели)

Сумская обл. – 295 (219 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1893 (1131 выздоровела)

Харьковская обл. – 2082 (1065 выздоровели)

Херсонская обл. – 191 (176 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 791 (541 выздоровела)

Черкасская обл. – 642 (454 выздоровели)

Черновицкая обл. – 4686 (1876 выздоровели)

Черниговская обл. – 526 (145 выздоровели).

Центр общественного здоровья Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 28 июня в Украине официально подтверждено 42 982 случая коронавирусной инфекции. Из них 917 были обнаружены за минувшие сутки.