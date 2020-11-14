Министр здравоохранения Степанов заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заразился коронавирусом. Он получил положительный тест.

Глава ведомства сейчас находится дома на самоизоляции, сообщается на его странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Несмотря на аккуратность и соблюдение всех правил безопасности, сегодня получил положительный тест на COVID-19. Сейчас нахожусь дома", – сказал министр.

Степанов уточнил, что продолжит работу дистанционно. Ежедневные брифинги он также будет проводить из дома.

Министр призвал украинцев соблюдать правила карантина и не посещать места массовых скоплений людей.

"Уважаемые украинцы, призываю вас соблюдать все карантинные правила и не посещать места с массовым скоплением людей. Берегите себя и своих близких. До встречи на брифинге в понедельник и будьте здоровы", – сказал он.

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