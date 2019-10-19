Так сталося, що працюючи на посаді Міністра соціальної політики України мені поталанило спілкуватися з багатьма розумними і талановитими людьми. Але навіть на фоні цих людей особливо хочу виділити спілкування з Михайлом Юрійовичем Бродським.

Скажу відверто - до особистого знайомства я уявляв його зовсім іншим. Таким, як його висвітлють наші засоби масової інформації. Але поспілкувавшись, я ще раз переконався у правоті народної мудрості: краще один раз побачити, ніж сто раз почути.

Зустрівшись з Михайлом Юрійовичем, я особисто був вражений тим, як нестандартно він мислить, як він вміє складні питання пояснити просто і доступно. І головне - коли ми з ним розмовляли, я побачив людину, яка маючи підприємницький талант, говорила зовсім не про бізнес, не про прибутки, не про особисті можливості заробляти гроші. Він говорив про ЛЮДЕЙ.

Це було незвично чути, адже наша політична традиція вважає хорошим тоном говорити лише про підприємців, про захист бізнесу, про високі податки, які заважають розвиватися нашим власникам заводів, газет, пароплавів. А Бродський говорив про інших людей - саме про тих, кого прийнято називати "пересічними українцями", а насправді тих, хто і є НАРОДОМ України. В його словах відчувався біль за те, що уже майже 30 років проста людина в нашій країні є бідною, безправною, пограбованою. І найбільш незвичним було те, що він це казав в контексті відповідальності БІЗНЕСУ за соціальну ситуацію в Україні.

І головне - Михайло Юрійович не просто говорив про проблеми - він пропонував конкретні кроки для їх вирішення. Про це сказано в його статті. Пропонуючи вам прочитати це інтерв`ю, я хочу додати від себе особисто - це той випадок, коли можна вжити слово "однодумці". Я повністю поділяю ті погляди, ідеї, які висловлює Михайло Юрійович і пропоную Вам замислитись над тим, що нам потрібно зробити, щоб наша країна стала успішною, а люди щасливими.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!