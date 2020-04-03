МИД озвучил количество умерших от коронавируса украинцев за границей

За границей от коронавируса скончались уже пять граждан Украины.
Об этом сказано в сводке Министерства иностранных дел состоянием на 20:00 пятницы, 3 апреля. При этом страны, в которых скончались украинцы, не уточняются.
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Всего от коронавируса лечатся 166 граждан Украины. Больше всего в Италии (121) и Греции (16). В остальных странах по несколько инфицированных украинцев.
В то же время уже 11 человек победили COVID-19.
Пресс-служба МИД
Как писал OBOZREVATEL, количество заболевших коронавирусом в Украине перешло за тысячу. За последние сутки было обнаружено почти 200 новых случаев заражения.
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