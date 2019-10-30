"Международное признание ПЦУ продолжится!" Порошенко встретился с Епифанием

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил, что признание ПЦУ Элладской православной церковью – это первый шаг и этот процесс будет продолжен.

Такое заявление он сделал во время встречи с Митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. Он отметил, его команда обратилась том числе и к диаспоре, и к прихожанам церквей в соответствующих государствах для того, чтобы вопрос продления признания церкви был обязательно высоко на повестке дня.

Порошенко отметил, что долгое время встречался с предстоятелем Православной церкви Украины и за этот период состоялась большое количество знаменательных событий.

"Позвольте мне как христианину, прихожанину нашей церкви поздравить Вас, всю нашу церковь с несколькими огромными событиями. Первое – это признание Элладской церковью нашей церкви. Это очень настойчивые молитвы наших верных, настойчивые Ваши молитвы, Господь услышал Вас, настойчивые молитвы Его Святейшества Вселенского Патриарха, Синода", – сказал пятый президент Украины.

Петр Порошенко встретился с Епифанием

Он подчеркнул, что сейчас продолжается движение, которое начали в прошлом году и которое украинцы начали 300 лет назад.

"Я выражаю твердое убеждение, что это первый шаг, эта дорога будет продолжена. И очень важно, что и наша команда, и все верные обращаются, в том числе и к диаспоре, и к прихожанам церквей в соответствующих государствах для того, чтобы вопрос продления признание нашей церкви был обязательно высоко на повестке дня", – подчеркнул политик.

Порошенко также поздравил Митрополита Епифания с блестящим визитом в Соединенные Штаты Америки.

"Мы имеем очень надежные связи и я очень доволен положительными отзывами и оценке той огромной роли церковной дипломатии. Фактически, это был первый визит нашей церкви в таком качестве в США", – сказал он и поблагодарил диаспору за усилия по проведению визита на качественном уровне.

Порошенко также подчеркнул: "Очень важно, что это были не только религиозные связи, но и общественные связи. Очень положительные отзывы были о вашей встрече с хорошим другом Украины, моим хорошим другом Государственным секретарем США Помпео. В текущих условиях, когда кто-то пытается расшатать отношения между Украиной и США, положительную роль этого визита трудно переоценить".

Пятый президент Украины также поздравил митрополита Епифания с получением "Награды Афинагора по правам человека" ( "Athenagoras Human Rights Award") за 2019 год, которое состоялось на торжественном собрании Ордена святого апостола Андрея – Архонтов Вселенского Патриархата в Америке.

"Позвольте мне поздравить с высокой наградой, которую вы получили в США. К сожалению, о ней не очень много известно в Украине. Но я думаю, что украинцы должны знать о том, что предстоятель нашей церкви, его труды, молитвы, так же как и Синода и всей церкви, были очень высоко оценены нашими американскими партнерами", – сказал Порошенко.

"В дальнейшем, я твердо убежден, что наша совместная работа по развитию церкви, и работы только прибавляется и, к сожалению, противодействие, которую демонстрирует российский агрессор, для него это почему-то очень важно – бороться с нашей церковью ... Но мы точно знаем за что мы молимся – мы молимся за Украину. Мы точно знаем, что создание единой поместной автокефальной Православной церкви является государственным процессом", – резюмировал он.

В свою очередь, предстоятель ПЦУ Епифаний поблагодарил Порошенко за поздравления и отметил важность этих событий для церковной жизни.

"Действительно в последние дни произошло очень много знаменательных событий в жизни нашей Украинской православной церкви, которые показывают, что мы как церковь в дальнейшем динамично развиваемся, утверждаемся и движемся к признанию со стороны других поместных православных церквей", – сказал митрополит.

Он рассказал, что во время вручения ему такой важной награды в США, именно в тот день впервые состоялось поминовение его как предстоятеля ПЦУ во время богослужения, которое совершал Его Святейшество Патриарх Варфоломей.

Митрополит Епифаний отметил, что награда вручена не ему лично как предстоятелю ПЦУ, а в целом украинский народ и тем, кто стремился эти три века иметь свою украинскую независимую поместную православную церковь.

Он также отметил, что во время визита в США "еще раз убедился, что мы имеем действительно стратегического партнера, который поддерживает волеизъявление украинского народа и было засвидетельствовано, что Америка будет продолжать поддерживать настоящее волеизъявление каждого украинца, желающего посещать ту церковь, которую он считает своей родной".

"Я верю, что в дальнейшем постепенно, шаг за шагом и другие церкви присоединятся к этому процессу, и мы со временем станем одной из признанных всеми православными церквями церковью. Настоящей церковью украинского народа", – отметил Митрополит Киевский и всей Украины.

Петр Порошенко встретился с Епифанием

Петр Порошенко встретился с Епифанием

Петр Порошенко встретился с Епифанием

Как писал OBOZREVATEL, предстоятель ПЦУ Епифаний сообщил, что со дня создания Православной церкви Украины 15 декабря 2018 к ней присоединились семь тысяч парафий, 77 монастырей и 47 епархий, где несут служение 58 архиереев.

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