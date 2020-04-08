Месяц на карантине: чем живут Черновцы - один из очагов COVID-19 в Украине

3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом. Сейчас Буковина является лидером в Украине по распространению COVID-19 – по состоянию на 7 апреля уже 247 зараженных.

От пандемии страдают как рядовые граждане, так и медики. Известно о четырех десятках инфицированных. Заболел даже главный врач Черновецкой инфекционной больницы. В регионе перекрыто движение транспорта, а экстренные службы уже месяц работают в повышенном уровне готовности.

Что происходит в эпицентре болезни, как живут черновчане и каковы причины всплеска болезни – в материале OBOZREVATEL.

Какая ситуация больницах

В Черновцах ситуация не самая лучшая. Дело в том, что область находится ближе всего к Европе. Больницы региона переполнены пациентами с вирусом, но врачи пока справляются со своими обязанностями. Несмотря на все карантинные меры, а также экипировку, уберечь медиков от коронавируса на 100%, невозможно.

В итоге – уже 38 медработников заболели коронавирусом. В комментарии OBOZREVATEL и.о главы Черновецкого областного лаборотного центра Наталья Гопко подчеркнула, большинство из них имеют легкую стадию болезни. При этом отнюдь не все из заболевших прямо контактировали с больными пациентами, поэтому могли заразиться и вне рабочее время.

"У них безсимптомный коронавирус, они сейчас находятся на самоизоляции и пробудут так 14 дней", – подчеркнула Гопко. Медик добавила, что в ее центре достаточно как медицинских масок, так и реагентов, других средств защиты. Среди заболевших – главврач одной из Черновецкий больниц, который контактировал с зараженными. Правда, имя человека, пока не раскрывается.

В отличие от украинского Уханя, Монастыриска на Тернопольщине, местные власти смогли вовремя ввести карантин. К тому же, Черновцы – город областного значения, поэтому проблем с первым необходимым пока нет. Врач-анестезиолог Роман Курулюк признает, что пока в его больнице всего хватает. Но велики ли запасы, никто не знает.

"Пока ситуация такова: заходишь в красную зону – дают все необходимое. С этим проблем нет. Но насколько этого хватит, не знаю, я не видел состав. И надо также понимать, сколько используют другие наши отделения. Государству трудно идут процессы закупки, но нам помогает народ. Поставки аппаратов и защиты – это тоже такой вопрос: может, склады пустые? Кто первым успел, тот и забрал", – рассказал он в интервью Шпальте.

В Черновцах комендансткий час?

В городе уже несколько недель жесткие правила карантина, которые впрочем местные жители не всегда соблюдают. Но сказать, что на улице тотальный хаос, нельзя. Остановки общественного транспорта пусты, а вот в магазинах и супермаркетах все спокойно.

Также местные власти ввели на выходные с 4 по 6 апреля комендансткий час. Черновчан попросили до 13 часов субботы купить максимальное количество продуктов, дабы не выходить из дома до 6 утра понедельника, 6 марта.

По словам Марии Агисян, всё это вызвало хаос на следующий день, что и было ожидаемо. "Люди с утра в субботу люди ломанулись в магазины. Они начали кучковаться, создавать большие очереди. Это всё очень бестолково сделано, нормально ничего не объяснили", – поделилась она с OBOZREVATEL.

Черновчанин Дмитрий Антонюк подтверждает, после объявления комендантского времени возле супермаркетов собрались десятки людей.

"Тем не менее, паники я не увидел. Люди покупали только то, чего им не хватало с расчётом на два дня. Никто массово не покупал ни гречку, ни туалетную бумагу, ни рис и т.д. Отнеслись к ограничительным действиям вполне спокойно. И так все дома сидели, ну а лишние два дня потерпеть в более суровых условиях и подавно", – подчеркнул OBOZREVATEL Дмитрий.

В чем причины резкого скачка зараженнных

Буковина – регион приграничный, и за последний месяц в Черновцы и область приехали десятки тысяч украинцев из стран Европы. К примеру, первая заболевшая в области, заробитчанка Елизавета, которая вернулась домой из Италии. Приехав домой, местная жительница принимала самое активное участие в общественной жизни своего села Коленковцы.

Она ходила на митинги, встречалась с односельчанами, в итоге заболели десятки людей. Женщина также запомнилась видеообращением-извинением, которое собрало миллионы просмотров.

И таких людей в регионе сотни, Многие из них попросту не соблюдали карантинные меры.

Единственно верный путь

По наблюдениям Марии Агисян, в большинстве своем, люди нормально отнеслись к жестким ограничительным мерам. Естественно, есть и полярные мнения – полная безответственность и тотальная паника, но большинство горожан ведут себя ответственно. Более того, в условиях карантина даже начала вырабатываться нов социальная солидарность.

"Например, я вчера через город шла, встречаешься взглядом с человеком, вы идете друг другу навстречу и расходитесь, чтобы соблюдать дистанцию. При этом, улыбаетесь друг другу. Появляется некая солидарность", – поделилась она.

Тарас Полатайко уверен, что такие меры нужны и благодаря им получится избежать сценария Италии.

"С самого начала я слежу за развитием пандемии в разных странах с помощью разных научных источников и понимаю, что с нашей системой здравоохранения, это единственный возможный путь избежать катастрофического сценария, по типу Италии. Уже месяц я самоизолируюсь и выхожу только за продуктами", – рассказал художник.

Кстати, по его словам, на фоне эпидемии даже возникло политическое противостояние. Мол, против мэра начали работать конкуренты, которые давили на то, карантин не нужен.

Эта "мантра" продолжает звучать и до сих пор, однако, большинство людей поддерживает карантин. "Большинство поддерживает карантинные меры. Но есть и такие, которые от самого начала спамили ленту вопросами: "Где взять маску?". Можно и самому пошить. Это патерналистически-инфантильный сегмент. Есть еще барыжно-инфантильный сегмент, который апеллирует к популистической мантре "кто деньги даст?". Их хочется спросить что лучше: попасть на аппарат ИВЛ, которого нет, или месяц поесть гречку без шашлычка?", – задается вопросом художник.

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